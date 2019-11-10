ВМС провели перші ходові випробування катерів "Island" від США

Військово-морськими силами були проведені ходові випробування патрульних катерів "Island" - "Слов'янськ" і "Старобільськ", які передали США Україні в кінці жовтня. Про це повідомляє прес-служба командування ВМС ЗСУ.

Так, повідомляється, що катери "Слов'янськ" і "Старобільськ" будуть включені до складу Військово-морських сил ЗСУ після ряду випробувань, де під командуванням українських екіпажів катери почнуть чергування щодо забезпечення морської безпеки в водах Чорного і Азовського морів.

"Всі заходи з підготовки та прийому катерів, підготовки екіпажів і підготовки до виходу в море виконані в повному обсязі. На прикладі підготовки екіпажів катерів типу "Island" ми будемо готувати весь корабельний склад, щоб максимально наблизитися до стандартів НАТО і брати участь у всіх спільних з НАТО завданнях", - заявив командувач ВМС ЗСУ Ігор Воронченко.

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Також Воронченко зазначив, що наступним етапом найближчим часом стане озброєння катерів.

Як повідомляли Українські Новини, 20 жовтня в Чорне море увійшов суховантаж Ocean Freedom з патрульними катерами, які США виділили як військову допомогу Україні.

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