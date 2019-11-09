В Одесской области на воде произошла смертельная авария

1 человек погиб и 1 госпитализирован из-за столкновения рыбацких лодок в Одесской области 8 ноября.

Об этом в субботу сообщило управление Национальной полиции в Одесской области, передают Українські Новини.

Предварительно установлено, что столкновение лодок произошло из-за ограниченной видимости в тумане, а также из-за отсутствия осветительных огней на одной из лодок.

В результате столкновения 1 человек погиб и 1 был госпитализирован в больницу.

Рыболовные суда столкнулись на реке Глубокий Турунчук в Белгород-Днестровском районе.

Начато расследование по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации водного транспорта) Уголовного кодекса.

Как сообщали Українські Новини, 5 октября 2 человека были госпитализированы из-за столкновения круизного лайнера и грузового корабля на реке Дунай в Одесской области.

Также в пятницу, 8 ноября, в Оболонском районе Киева в акватории Днепра обнаружили затонувшую небольшую прогулочную яхту.

В октябре под Одессой горела яхта. Это была яхта депутата Таировской объединенной территориальной общины Всеволода Шаевского