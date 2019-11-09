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09 листопада 2019, субота, 19:21 17
Економіка 2019-11-09T20:45:01+02:00
Українські Новини
Світовий банк підтримав земельну реформу в Україні

Світовий банк підтримав земельну реформу в Україні

Фермери, Світовий банк, Мораторій на продаж землі, земельна реформа, Аграрії
Поле. Фото: pixabay
Поле. Фото: pixabay

Світовий банк (СБ) підтримав земельну реформу в Україні.

Про це йдеться в повідомленні СБ, передають Українські Новини.

"Світовий банк висловлює повну підтримку запланованого керівництвом України відкриття ринку сільськогосподарських земель. Земельна реформа потрібна для того, щоб українські фермери могли купувати і продавати землю сільськогосподарського призначення, щоб вони мали доступ до кредитів, мали можливість інвестувати і диверсифікувати джерела своїх доходів, а власники землі могли отримати належний їм прибуток за свій цінний актив", - йдеться в ньому.

Наголошується, що це піде на користь всім фермерам - малим, середнім і великим, так і землевласникам.

Запланована реформа включає заходи щодо обмеження концентрації землі в одних руках, припинення рейдерських атак і фінансову допомогу малим фермерам.

Як повідомляли Українські Новини, Кабмін пропонує Раді зняти мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення з 1 жовтня 2020 року. При цьому іноземцям не будуть продавати землі України 5 років.

Тим часом 81% респондентів, опитаних соціологічною групою "Рейтинг", проти продажу земель сільськогосподарського призначення іноземцям.

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