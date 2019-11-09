Гончарук взял себе в советники экс-депутата от БПП

Премьер-министр Алексей Гончарук назначил своим штатным советником бывшего депутата Верховной Рады Светлану Залищук (Блок Петра Порошенко).

Об этом Залищук сообщила на своей странице в Facebook, передают Українськi Новини.

Залищук стала советником Гончарука по вопросам внешней политики.

"Последние три недели мы успели поработать вместе и провести с десяток международных двусторонок. Для меня как заядлого еврооптимиста было принципиально убедиться, что премьер каждую встречу, даже если она без прессы, начинает с тезиса о том, что европейская и евроатлантическая интеграция - это часть политического ДНК Украины, и главный ориентир реформ нового правительства", - написала Залищук.

По ее словам, с Гончаруком они были знакомы еще с "домайдановских времен".

"В команде премьера я буду отвечать за подготовку его международных встреч и международных визитов в тесной координации с МИД и вице-премьером Дмитрием Кулебой. Моими главными kpi будут успешные контакты главы Правительства со своими визави, международными финансовыми институтами и дипломатами, создание позитивных предпосылок для развития международного сотрудничества Украины, помощь в привлечении инвестиций, содействие более эффективному экономическому сотрудничеству между государствами. Отдельно выделю борьбу за наше европейское будущее и энергетическую безопасность", — рассказала Залищук.

Как сообщали Українськi Новини, Гончарук заявил, что на него не влияют олигархи.

Также Гончарук раскритиковал экс-руководство Минюста.

Тем временем заработная плата премьер-министра Алексея Гончарука за октябрь составила 60 тыс. гривен.