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09 ноября 2019, суббота, 16:59 348
Кабмин 2019-11-09T17:02:47+02:00
Українські Новини
Гончарук взял себе в советники экс-депутата от БПП

Гончарук взял себе в советники экс-депутата от БПП

Кабмин, Советник, Светлана Залищук, Алексей Гончарук
Светлана Залищук. Фото: Facebook/Залищук
Светлана Залищук. Фото: Facebook/Залищук

Премьер-министр Алексей Гончарук назначил своим штатным советником бывшего депутата Верховной Рады Светлану Залищук (Блок Петра Порошенко).

Об этом Залищук сообщила на своей странице в Facebook, передают Українськi Новини.

Залищук стала советником Гончарука по вопросам внешней политики.

"Последние три недели мы успели поработать вместе и провести с десяток международных двусторонок. Для меня как заядлого еврооптимиста было принципиально убедиться, что премьер каждую встречу, даже если она без прессы, начинает с тезиса о том, что европейская и евроатлантическая интеграция - это часть политического ДНК Украины, и главный ориентир реформ нового правительства", - написала Залищук.

По ее словам, с Гончаруком они были знакомы еще с "домайдановских времен".

"В команде премьера я буду отвечать за подготовку его международных встреч и международных визитов в тесной координации с МИД и вице-премьером Дмитрием Кулебой. Моими главными kpi будут успешные контакты главы Правительства со своими визави, международными финансовыми институтами и дипломатами, создание позитивных предпосылок для развития международного сотрудничества Украины, помощь в привлечении инвестиций, содействие более эффективному экономическому сотрудничеству между государствами. Отдельно выделю борьбу за наше европейское будущее и энергетическую безопасность", — рассказала Залищук.

Как сообщали Українськi Новини, Гончарук заявил, что на него не влияют олигархи.

Также Гончарук раскритиковал экс-руководство Минюста.

Тем временем заработная плата премьер-министра Алексея Гончарука за октябрь составила 60 тыс. гривен.

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