Гончарук взяв собі в радники екс-депутата від БПП

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук призначив своїм штатним радником колишнього депутата Верховної Ради Світлану Заліщук (Блок Петра Порошенка).

Про це Заліщук повідомила на своїй сторінці в Facebook, передають Українські Новини.

Заліщук стала радником Гончарука з питань зовнішньої політики.

"Останні три тижні ми встигли попрацювати разом і провести з десяток міжнародних двосторонок. Для мене як завзятого єврооптиміста було принципово переконатися, що прем'єр кожну зустріч, навіть якщо вона без преси, починає з тези про те, що європейська і євроатлантична інтеграція - це частина політичного ДНК України, і головний орієнтир реформ нового уряду", - написала Заліщук.

За її словами, з Гончаруком вони були знайомі ще з "домайдановских часів".

"У команді прем'єра я буду відповідати за підготовку його міжнародних зустрічей та міжнародних візитів в тісній координації з МЗС і віце-прем'єром Дмитром Кулебой. Моїми головними kpi будуть успішні контакти глави Уряду зі своїми візаві, міжнародними фінансовими інститутами та дипломатами, створення позитивних передумов для розвитку міжнародного співробітництва України, допомога в залученні інвестицій, сприяння більш ефективному економічному співробітництву між державами. Окремо виділю боротьбу за наше європейське майбутнє і енергетичну безпеку", — розповіла Заліщук.

Як повідомляли Українські Новини, Гончарук заявив, що на нього не впливають олігархи.

Також Гончарук розкритикував екс-керівництво Мін'юсту.

Тим часом заробітна плата прем'єр-міністра Олексія Гончарука за жовтень становила 60 тис. гривень.