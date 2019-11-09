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  • Некомпетентное де**мо", - депутат Бужанский о министре культуры Бородянском
09 ноября 2019, суббота, 14:24 30
Политика 2019-11-09T14:31:11+02:00
Українські Новини
Некомпетентное де**мо", - депутат Бужанский о министре культуры Бородянском

Некомпетентное де**мо", - депутат Бужанский о министре культуры Бородянском

Слуга народа, Министр культуры, Максим Бужанский, Владимир Бородянский

Депутат Верховной Рады Максим Бужанский ("Слуга Народа") считает министра культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский некомпетентным.

Об этом Бужанский написал в своем Telegram-канале.

""Ваш Бородянский - полное и некомпетентное де**мо, а не министр культуры. Если оперативно и вдумчиво не решить гуманитарные вопросы язык/образование - мира не будет". - Получил смс от френда. Очень большого деятеля культуры, в отличие от. В целом, суть передана невероятно точно", - написал он.

Как сообщали Українські Новини, на парламентских слушаниях в среду Бородянский выступил с инициативой введения уголовной ответственности за манипуляцию информацией. Инициатива Министра культуры, молодежи и спорта Владимира Бородянского о введении уголовной ответственности СМИ в случае искажения общественного мнения вызывает тревогу у международных организаций.

Такое мнение высказал на конференции в НСЖУ в Киеве Директор представительства Freedom House в Украине Метью Шааф.

Ранее депутат Бужанский призвал одесситов "дать пи@ды отбивателям памятника Жукову".

Также Бужанский просил Раду не закрывать русскоязычные школы до 2023 года.

 

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