Олігархи ще ніколи не мали так мало впливу на владу, як зараз, - Гончарук

В той час, як перший помічник Зеленського Шефір таємно їздив в офіс Коломойського, прем'єр-міністр України Олексій Гончарук переконаний, що олігархи ніколи не мали так мало впливу на владу країни, як зараз.

Про це він заявив під час київського міжнародного економічного форуму, передають Українські Новини.

"На мене особисто не впливає ні Ахметов, ні Коломойський", - сказав він.

Він також упевнений, що Президент Володимир Зеленський самостійний і не управляється ніякими смс-ками.

"Те, що Коломойський кудись повертається... ну ок, я хочу це побачити. Так мало впливу як вони (олігархи) мають зараз, вони не мали ніколи", - сказав Гончарук.

Він підкреслив, що не вважає, що Коломойський кудись повертається і не вважає, що вплив олігархів збільшується, а, навпаки, вважає, що він зменшується.

Як повідомляли Українські Новини, під час розмови з проживаючим в Москві журналістом Джошуа Яффа Зеленський запевнив, що не збирається давати Коломойському ніяких привілеїв і буде наполягати на тому, щоб той витратився на соціальні та інфраструктурні об'єкти, як вже зробили Рінат Ахметова (купив автомобілі швидкої допомоги) і Віктор Пінчук (купив квартири звільненим з полону моряків).

Також Зеленський зібрався ставити Коломойському ультиматум.

Раніше Богдан розповів послам "Великої сімки", що Зеленський не бачить підстав для повернення Приватбанку Коломойському.