Ураганный ветер и дождливое потепление: синоптик дала прогноз погоды на выходные

Согласно прогнозам синоптиков, аномально теплая погода на всей территории Украины сохранится до 22 ноября. Поэтому на выходных Украина будет одной из самых теплых стран Европы.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в соцсети Facebook.

По ее словам, дневная температура воздуха в большинстве областей составит + 14 + 19 градусов, на юге + 17 + 22 градуса.

" На северо-востоке, Харьковщина, Сумщина, Черниговщина, будет свежее, + 10 + 14 градусов. И также в западных областях в воскресенье похолодает до + 10 + 15 градусов против субботних + 14 + 19 градусов", - сообщила синоптик.

В то же время, страну накроют дожди. "9 ноября дождь на Западе, Севере и в Центре. Но в основном - в ночные и утренние часы, днем ​​осадки прекратятся.

То есть, идеальный день для сбора грибов", - предупредила синоптик.

В воскресенье, 10 ноября, по словам Диденко, существенные осадки в Украине маловероятны, только на Закарпатье и в Прикарпатье удержится влажная погода.

В то же время, на выходных ожидается резкое усинение порывов ветер.

В Киеве в субботу пройдет дождь ночью и утром, днем ​​- без существенных осадков. В воскресенье осадки в столице не ожидаются. В то же время, город окутают туманы. Ветер - порывистый.

Температура воздуха в Киеве ночью около +10 градусов, днем ​​ожидается потепление до +15 +17 градусов.

Карта: Наталья Диденко/Facebook

Как сообщали Українські Новини, циклоны и фронты несут холод с дождями в Украину. Тем временем синоптик дал прогноз на всю зиму с экстремальными морозами и суровой погодой. А согласно прогнозу Гирометцентра, выходные в Украине начнутся теплой дождливой погодой.