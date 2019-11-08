Евгений Киселев рассказал, как его отстранили от эфира на телеканале "Прямой" за отказ поддержать Порошенко на выборах

Евгений Киселев рассказал, как его отстранили от эфира на телеканале "Прямой" за отказ поддержать Порошенко на

Экс-ведущий "Прямого" Евгений Киселев заявил, что руководство канала ограничивало свободу его деятельности и навязывало свои взгляды. Об этом он сообщил в своем Facebook.

Киселев написал, что в 2018 году его пытались уволить с "Прямого" и два месяца не давали выходить в эфир.

"Люди, курировавшие "Прямой" в администрации президента, и в их числе Виктор Уколов … были крайне недовольны тем, что своих программах я изо всех сил старался сохранять независимую позицию, блюсти баланс мнений и не занимать ту или иную сторону в многочисленных конфликтах, которые все чаще вспыхивали на политической сцене страны", – утверждает Киселев.

Ведущий "смог отбиться" и вернуться в эфир, но с тех пор успел пожалеть об этом.

"Репутация "Прямого" оказалась, увы, подмоченной тем, что во время президентской, а затем и парламентской предвыборной кампании канал вел откровенную агитацию за Порошенко и против Зеленского. И хотя я продолжать свою линию гнуть, всячески стараясь в своих программах оставаться над схваткой, моя репутация тоже, увы, пострадала", – сожалеет Киселев.

Журналист пожаловался, что ему запрещали давать в эфир определенные новости и приглашать некоторых гостей. Вместо них приходилось общаться с "самозваными узколобыми экспертами".

"А сколько раз преподносили мне "сюрприз", без предупреждения включая ко мне в прямой эфир корреспондентов, которые несли всякую околесицу с места откровенно инсценированных событий! Сколько раз обрывали мне "Итоги" ради каких-то бессмысленных прямых трансляций! И сколько в итоге талантливых, совестливых журналистов ушло или было уволено с "Прямого"", – перечислил Киселев.

Как сообщали Українські Новини, 7 ноября Государственное бюро расследований проводило обыски у владельца телеканала "Прямой" Макеенко. Ранее Портнов выяснил, через какие офшоры Макеенко с сыном финансируют телеканал "Прямой". Также Владимир Макеенко и 5-й Президент Украины Петр Порошенко открыли счета в Люксембурге, которые были связаны с телеканалом "Прямой".

Телеканал "Прямой" извинился за шутку с захватом студии неизвестными в масках во время трансляции 7 ноября вечернего ток-шоу.