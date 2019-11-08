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08 ноября 2019, пятница, 20:10 51
Силовые структуры 2019-11-08T20:11:47+02:00
Українські Новини
В больнице умер раненый вчера в зоне ООС украинский военный

В больнице умер раненый вчера в зоне ООС украинский военный

Боевики, Донбасс, ООС, Ситуация в зоне ООС, Потери в зоне ООС, обстрелы в зоне ООС
ООС Обстрелы. Фото: Минобороны Украины
ООС Обстрелы. Фото: Минобороны Украины

Боевики 4 раза обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил (ООС) в пятницу, 8 ноября, 1 украинский военнослужащий ранен.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС, передают Українськi Новини.

"В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 4 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции наших подразделений из ручных противотанковых и автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", - сказано в нем.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики 3 раза обстреляли позиции ООС возле Луганского, Железного и Зайцево.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник обстрелял украинские позиции из ручных противотанковых гранатометов возле Водяного.

В течение текущих суток в результате обстрелов ранения получил 1 военнослужащий Объединенных сил.

Также от ранений, полученных 7 ноября, скончался еще один украинский военный Геннадий Моторин.

На участке разведения №1 (Станица Луганская) мостостроители завершили укладку металлоконструкций и проводят обработку пролетов моста с помощью пескоструйного аппарата. Продолжаются мероприятия в области разведения №2 в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области.

Украинская сторона готова к разведению сил и средств на участке №3 (Богдановка - Петровское).

Как сообщали Українськi Новини, боевики 20 раз обстреляли позиции сил ООС 7 ноября, 1 военный погиб и 4 были ранены.


Кроме того, в штабе ООС сообщили, что Россия сорвала разведение войск в Петровском

Тем временем, разведение войск в Золотом Луганской области завершилось.

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