"Укртранснефть" возобновила транзит нефти в Европу

Государственная нефтетранспортная компания "Укртранснефть" заявляет о возобновлении транзита нефти в Европу.

Об этом говорится в сообщении компании на странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"Сегодня, 11 мая, в 14:35 "Укртранснефть" возобновила транзит нефти европейским потребителям по магистральному нефтепроводу "Дружба", - говорится в нем.

Отмечается, что транзит был возобновлен, в частности, после того, как специалисты компании "МОЛ" (Венгрия) провели дополнительные исследования нефти, которая находится в трубопроводе, и подтвердили готовность ее принимать.

Как сообщали Українськi Новини, "Укртранснефть" 25 апреля вынужденно приостановила транзит нефти по магистральному нефтепроводу "Мозырь - Броды".

Ранее "Укртранснефть" усилила контроль качества транспортируемой через территорию Украины нефти в связи с информацией о поступлении некачественной нефти из России.

Тем временем, в РФ прошли задержания по делу о загрязнении нефти в нефтепроводе "Дружба". Переговоры с РФ по локализации нефти из нефтепровода "Дружба" пройдут во вторник, 14 мая.