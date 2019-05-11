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11 мая 2019, суббота, 16:51 53
Экономика 2019-05-11T17:05:23+03:00
Українські Новини
"Укртранснефть" возобновила транзит нефти в Европу

"Укртранснефть" возобновила транзит нефти в Европу

"Укртранснефть" Фото: fаcebook.com/ukrtransnafta

Государственная нефтетранспортная компания "Укртранснефть" заявляет о возобновлении транзита нефти в Европу.

Об этом говорится в сообщении компании на странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"Сегодня, 11 мая, в 14:35 "Укртранснефть" возобновила транзит нефти европейским потребителям по магистральному нефтепроводу "Дружба", - говорится в нем.

Отмечается, что транзит был возобновлен, в частности, после того, как специалисты компании "МОЛ" (Венгрия) провели дополнительные исследования нефти, которая находится в трубопроводе, и подтвердили готовность ее принимать.

Как сообщали Українськi Новини, "Укртранснефть" 25 апреля вынужденно приостановила транзит нефти по магистральному нефтепроводу "Мозырь - Броды".

Ранее "Укртранснефть" усилила контроль качества транспортируемой через территорию Украины нефти в связи с информацией о поступлении некачественной нефти из России.

Тем временем, в РФ прошли задержания по делу о загрязнении нефти в нефтепроводе "Дружба". Переговоры с РФ по локализации нефти из нефтепровода "Дружба" пройдут во вторник, 14 мая.

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