Нефть после резкого подорожания снова перешла к падению

После резкого подорожания нефти, в ходе утренних торгов нефть подешевела более чем на 1%. Накануне эталонные сорта "черного золота" дорожали почти на 20% из-за атак беспилотных летательных аппаратов на нефтеперерабатывающий завод государственной компании Saudi Aramco. В результате чего добыча нефти сократилась почти в два раза.

Сегодня, 17 сентября, цена барреля ноябрьской нефти Brent составила $68,61 (-0,59%). Баррель ноябрьской нефти WTI торговался по $62,03 (-1,02%). Цена открытия составила $69.02 и $62,67 соответственно, пишет Enkorr.

Субботняя атака усилила неопределенность на рынке, который пребывал в депрессии в последние месяцы из-за замедления глобального роста на фоне торговой войны между США и Китаем. Саудовская Аравия на протяжении десятилетий является крупнейшим в мире экспортером нефти.

В ходе предыдущих торгов цены на нефть выросли почти на 20%, что стало самым крупным суточным ростом за почти 30 лет. При закрытии торгов рост составил 15%. Ситуация в нефтяном секторе оказала давление и на другие рынки.

"Вопрос заключается в том, сколько времени понадобится, чтобы вернуть объемы поставок на прежний уровень, — сказала Эсти Двек, руководитель стратегии глобального рынка в Natixis Investment Managers. — Тем не менее, [геополитическая] премия за риск…, которая в основном игнорировалась рынками в пользу опасений роста в последние месяцы, вероятно, будет оценена в будущем", — сказала она.

Индикатор волатильности на рынке нефти 16 сентября вырос до самого высокого уровня с декабря прошлого года, а высокая торговая активность показала, что инвесторы ожидают повышения цен в ближайшие месяцы.

Сегодня утром Япония заявила, что при необходимости рассмотрит открытие стратегических запасов нефти.

Президент США Дональд Трамп накануне заявил, что за атаками на саудовские нефтяные объекты, похоже, стоит Иран. В то же время он подчеркнул, что "не хочет идти на войну". Тегеран отверг обвинения в том, что он стоял за ударами беспилотников.

Отношения между Соединенными Штатами и Ираном ухудшились с тех пор, как в прошлом году Трамп вышел из всеобъемлющего соглашения по иранской ядерной программе и ввел санкции в отношении экспорта иранской нефти. Вашингтон также хочет оказать давление на Тегеран с тем, чтобы он прекратил поддержку региональных повстанческих сил, в том числе в Йемене, где коалиция во главе с Саудовской Аравией воюет с поддерживаемыми Ираном хуситами.

"Поскольку США ожидают от Саудовской Аравии данные о том, что Иран причастен [к нападению на объекты Aramco], ситуация на Ближнем Востоке может обостриться … При таких обстоятельствах цена на нефть может еще долго оставаться завышенной, — сказала аналитик City Index Фиона Синкотта. — Однако давайте не будем забывать, что картина спроса сейчас не очень хорошая, и это быстро снизит цены на нефть".

Атака на объекты Saudi Aramco в Абкаике и Хураисе сократила добычу сырья на 5,7 барр./сут. и поставила под сомнение способность государственной компании поддерживать экспорт нефти. Aramco так и не назвала конкретных сроков возобновления полного производства.

Как сообщали Україніські Новини, "Консалтинговая группа "А-95" заявляет, что прогнозный дефицит в балансе дизельного топлива на сентябрь составляет 150 тыс. тонн.

Тем временем дизтопливо в Украине может подорожать минимум на 1,5 грн/л из-за взрывов в Саудовской Аравии.