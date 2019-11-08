У січні-жовтні 2019 року транзит нафти через Україну скоротився на 4,3% до 10,637 млн ​​тонн порівняно із січнем-жовтнем 2018 року.

Про це йдеться в повідомленні компанії "Укртранснафта", передають Українські Новини.

У січні-жовтні на українські нафтопереробні заводи (НПЗ) транспортовано 1 968 тис. тонн нафти, що на 13,2% більше за показник січня-жовтня минулого року. Загалом у січні-жовтні "Укртранснафта" транспортувала 12,606 млн тонн нафти, що на 1,9% менше за показник січня-жовтня минулого року.

Загальний обсяг транспортування нафти системою магістральних нафтопроводів у жовтні 2019 становив 1,481 млн тонн, що на 3,8% більше, ніж у жовтні 2018 року. Обсяг перекачування нафти для споживачів України (НПЗ) у жовтні 2019 збільшився порівняно з аналогічним періодом минулого року на 10% - до 211 тис. тонн.

Транзит через Україну в жовтні порівняно з аналогічним періодом минулого зріс на 2,9% - до 1,270 млн тонн.

"Укртранснафта" продовжує надолужувати недопрокачані обсяги, викликані припиненням роботи нафтопроводу "Дружба" в квітні-травні через потрапляння до нього нафти з підвищеним вмістом масової частки органічних хлоридів", - наголошується в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, "Укртранснафта" заявила, що в український нафтопровід "Дружба" надходить якісна нафта.

Також "Укртранснафта" відновила транзит нафти в Європу. Тим часом нафта після різкого подорожчання знову перейшла до падіння.