Зарплата Гончарука "перевалила" за 60 тисяч гривень через його інтенсивну працю

Заробітна плата прем'єр-міністра Олексія Гончарука за жовтень склала 60 тис. гривень у той час як він заявив, що обіцяного підвищення зарплат для вчителів не буде

Про це йдеться у відповіді секретаріату Кабінету Міністрів на запит Українських Новин.

Сума коштів, нарахована Гончаруку в жовтні, становила 60 087 гривень, з них посадовий оклад - 19 091 гривня, надбавка за інтенсивність праці - 19 091 гривня, премія - 19 091 гривня, відрядження - 2 814 гривень.

Сума утриманих податків становила 11 716 гривень.

Фактична сума, отримана прем'єром, становила 48 370 гривень.

За 2018 рік Гончарук задекларував понад 1 млн 850 тис. гривень доходів, автомобіль Jaguar і готівкою - 100 тис. гривень, 84 тис. доларів і 36 тис. євро. Крім цього, Гончарук є власником компанії Global Health Resolution Perticipation B.V. (Нідерланди).

Як повідомляли Українські Новини, Гончаруку дають поради 15 осіб і тільки один з них - у штаті. Також Гончарук за перший місяць прем'єрства отримав зарплату в три рази більше окладу.