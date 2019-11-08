Александрийский патриархат признал ПЦУ

После того как в октябре Православная церковь Эллады признала ПЦУ, в ноябре Александрийский патриархат официально признал Православную церковь Украины.

Об этом сообщает украинская служба ВВС.

Патриарх Федор II упомянул предстоятеля ПЦУ, митрополита Киевского и всея Украины Епифания во время литургии в Каире.

Также появилось сообщение об официальном признании Александрийским патриархатом ПЦУ.



Александрийский патриархат стал первым среди старейших патриархатов православного мира (после Константинополя, который предоставил томос), который начал церковное общение с ПЦУ и начал упоминать ее предстоятеля.



Александрийский патриархат занимает второе место в диптиха православных церквей мира.

Как сообщали Українські Новини, 5 января 2019 года Вселенский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии для Православной церкви Украины после общей молитвы в соборе Святого Георгия.

Тем временем патриарх Иерусалимский Феофил III отказался признавать ПЦУ и признает только УПЦ МП, а украинская автокефальная православная церковь прекратила существование.