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08 ноября 2019, пятница, 16:43 58
Общество 2019-11-08T16:43:02+02:00
Українські Новини
Александрийский патриархат признал ПЦУ

Александрийский патриархат признал ПЦУ

Патриарх, Томос, ПЦУ, Александрийская православная церковь

После того как в октябре Православная церковь Эллады признала ПЦУ, в ноябре Александрийский патриархат официально признал Православную церковь Украины.

Об этом сообщает украинская служба ВВС.

Патриарх Федор II упомянул предстоятеля ПЦУ, митрополита Киевского и всея Украины Епифания во время литургии в Каире.

Также появилось сообщение об официальном признании Александрийским патриархатом ПЦУ.

Александрийский патриархат стал первым среди старейших патриархатов православного мира (после Константинополя, который предоставил томос), который начал церковное общение с ПЦУ и начал упоминать ее предстоятеля.

Александрийский патриархат занимает второе место в диптиха православных церквей мира.

Как сообщали Українські Новини, 5 января 2019 года Вселенский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии для Православной церкви Украины  после общей молитвы в соборе Святого Георгия.

Тем временем патриарх Иерусалимский Феофил III отказался признавать ПЦУ и признает только УПЦ МП, а украинская автокефальная православная церковь прекратила существование.

 

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