Генпрокуратура проводит обыски в Министерстве юстиции

Генеральная прокуратура проводит обыски и изъятия в Министерстве юстиции для расследования фактов незаконных регистрационных действий.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры, передают Українськi Новини.

"Департаментом процессуального руководства по особо важным уголовным производствам Генеральной прокуратуры проводятся процессуальные действия в Министерстве юстиции Украины и ГП "Национальные информационные системы" с целью получения обобщенной информации обо всех фактах несанкционированного вмешательства в автоматизированную систему баз данных Единых и Государственных реестров", - сказано в нем.

Следствие изучает возможные злоупотребления полномочиями отдельными представителями субъектов государственной регистрации при совершении регистрационных действий и должностными лицами Минюстиции при осуществлении контроля в сфере госрегистрации.

Отмечается, что в ходе досудебного расследования Генпрокуратурой получена информация о многочисленных фактах деятельности так называемых "черных регистраторов" по незаконному снятию обременений, по переходу прав собственности на объекты недвижимого и движимого имущества, по изменениям корпоративных прав предприятий.

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