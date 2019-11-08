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08 ноября 2019, пятница, 16:08 268
Силовые структуры 2019-11-08T16:09:45+02:00
Українські Новини
Генпрокуратура проводит обыски в Министерстве юстиции

Генпрокуратура проводит обыски в Министерстве юстиции

Минюст, Генпрокуратура, Изъятие, Обыски
Генпрокуратура. Фото: dt.ua
Генпрокуратура. Фото: dt.ua

Генеральная прокуратура проводит обыски и изъятия в Министерстве юстиции для расследования фактов незаконных регистрационных действий.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры, передают Українськi Новини.

"Департаментом процессуального руководства по особо важным уголовным производствам Генеральной прокуратуры проводятся процессуальные действия в Министерстве юстиции Украины и ГП "Национальные информационные системы" с целью получения обобщенной информации обо всех фактах несанкционированного вмешательства в автоматизированную систему баз данных Единых и Государственных реестров", - сказано в нем.

Следствие изучает возможные злоупотребления полномочиями отдельными представителями субъектов государственной регистрации при совершении регистрационных действий и должностными лицами Минюстиции при осуществлении контроля в сфере госрегистрации.

Отмечается, что в ходе досудебного расследования Генпрокуратурой получена информация о многочисленных фактах деятельности так называемых "черных регистраторов" по незаконному снятию обременений, по переходу прав собственности на объекты недвижимого и движимого имущества, по изменениям корпоративных прав предприятий.

Как сообщали Українськi Новини, в пятницу Служба безопасности Украины проводит обыски в офисе адвокатского объединения по делу о хищении чиновниками Киевской городской государственной администрации (КГГА) средств, выделенных из государственного бюджета на строительство Большой окружной дороги. 


Ранее сотрудники Минюста обнаружили ящики скрытой корреспонденции.

Тем временем Минюст открыл единый реестр предпринимателей в полном объеме.  

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