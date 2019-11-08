Генпрокуратура проводит обыски в Министерстве юстиции

Генеральная прокуратура проводит обыски и изъятия в Министерстве юстиции для расследования фактов незаконных регистрационных действий. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры, передают Українськi Новини. "Департаментом процессуального руководства по особо важным уголовным производствам Генеральной прокуратуры проводятся процессуальные действия в Министерстве юстиции Украины и ГП "Национальные информационные системы" с целью получения обобщенной информации обо всех фактах несанкционированного вмешательства в автоматизированную систему баз данных Единых и Государственных реестров", - сказано в нем. Следствие изучает возможные злоупотребления полномочиями отдельными представителями субъектов государственной регистрации при совершении регистрационных действий и должностными лицами Минюстиции при осуществлении контроля в сфере госрегистрации. Отмечается, что в ходе досудебного расследования Генпрокуратурой получена информация о многочисленных фактах деятельности так называемых "черных регистраторов" по незаконному снятию обременений, по переходу прав собственности на объекты недвижимого и движимого имущества, по изменениям корпоративных прав предприятий. Как сообщали Українськi Новини, в пятницу Служба безопасности Украины проводит обыски в офисе адвокатского объединения по делу о хищении чиновниками Киевской городской государственной администрации (КГГА) средств, выделенных из государственного бюджета на строительство Большой окружной дороги. Ранее сотрудники Минюста обнаружили ящики скрытой корреспонденции.Тем временем Минюст открыл единый реестр предпринимателей в полном объеме.