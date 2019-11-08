Зеленский уволил зампредседателя Госпогранслужбы Бляшенко

Президент Владимир Зеленский уволил заместителя председателя Государственной пограничной службы Олега Бляшенко.

Об это говорится в указе Президента №830 от 8 ноября, передают Українськi Новини.

"Освободить Бляшенко Олега Викторовича от должности заместителя Председателя Государственной пограничной службы Украины", - сказано в нем.

Бляшенко был назначен бывшим Президентом Петром Порошенко на должность в ноябре 2014 года.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Зеленский утвердил положение о военном резерве Госпогранслужбы.

В августе Зеленский уволил первого заместителя председателя Госпогранслужбы Гресько и заместителя Пименова.

Также в августе Глава госпогранслужбы заявил, что пограничники массово увольняются из-за задолженности по зарплате.