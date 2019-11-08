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08 ноября 2019, пятница, 16:00 156
Силовые структуры 2019-11-08T16:06:16+02:00
Українські Новини
Зеленский уволил зампредседателя Госпогранслужбы Бляшенко

Зеленский уволил зампредседателя Госпогранслужбы Бляшенко

Президент, Госпогранслужба, Силовые структуры, Владимир Зеленский, Увольнение с должности

Президент Владимир Зеленский уволил заместителя председателя Государственной пограничной службы Олега Бляшенко.

Об это говорится в указе Президента №830 от 8 ноября, передают Українськi Новини.

"Освободить Бляшенко Олега Викторовича от должности заместителя Председателя Государственной пограничной службы Украины", - сказано в нем.

Бляшенко был назначен бывшим Президентом Петром Порошенко на должность в ноябре 2014 года.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Зеленский утвердил положение о военном резерве Госпогранслужбы.

В августе Зеленский уволил первого заместителя председателя Госпогранслужбы Гресько и заместителя Пименова.

Также в августе Глава госпогранслужбы заявил, что пограничники массово увольняются из-за задолженности по зарплате.

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