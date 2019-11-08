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08 листопада 2019, пʼятниця, 16:00 19
Силові структури 2019-11-08T23:30:05+02:00
Українські Новини
Зеленський звільнив заступника голови Держприкордонслужби Бляшенка

Зеленський звільнив заступника голови Держприкордонслужби Бляшенка

Президент, Володимир Зеленський, Держприкордонслужба, Силові структури

Президент Володимир Зеленський звільнив заступника голови Державної прикордонної служби Олега Бляшенка.

Про це йдеться в указі Президента №830 від 8 листопада, передають Українські Новини.

"Звільнити Бляшенка Олега Вікторовича з посади заступника Голови Державної прикордонної служби України", - сказано в ньому.

Бляшенко був призначений колишнім Президентом Петром Порошенком на посаду в листопаді 2014 року.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Зеленський затвердив положення про військовому резерву Держприкордонслужби.

У серпні Зеленський звільнив першого заступника голови Держприкордонслужби Гресько та заступника Піменова.

Також у серпні Голова держприкордонслужби заявив, що прикордонники масово звільняються через заборгованості по зарплаті.

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