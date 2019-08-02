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02 августа 2019, пятница, 12:02 61
Силовые структуры 2019-08-02T13:15:02+03:00
Українські Новини
Пограничники увольняются из-за задолженности по зарплате, - глава Госпогранслужбы

Пограничники увольняются из-за задолженности по зарплате, - глава Госпогранслужбы

Председатель Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко оценивает недофинансирование службы в 938 млн гривен.

Об этом он сказал в интервью BBC News Украина, передают Українськi Новини.

"Если откровенно говорить, она катастрофическая", - сказал Дейнеко, комментируя ситуацию с финансированием погранслужбы.

По его словам, задолженность в выплате подчиненным денежной помощи на оздоровление с марта составили 291,4 млн гривен.

Также он отметил, что вознаграждения пограничникам за участие в зоне операции Объединенных сил (ООС) значительно ниже, чем у военнослужащих Вооруженных сил: военнослужащий ВСУ получает ежемесячную доплату в 17 тыс. гривен, пограничник - 10 тыс. гривен.

Задолженность по этому вознаграждению перед личным составом, который несет службу в зоне ООС, составила с марта 159 млн гривен.

Проблемным он также назвал обеспечение службы горюче-смазочными материалами.

Недофинансируется также строительство жилья для сотрудников службы.

Такая ситуация приводит к повышению социальной напряженности и оттоку кадров.

Дейнеко считает необходимым увеличить финансирование службы из госбюджета.

Как сообщали Українськi Новини,  в конце мая Зеленский уволил председателя Госпогранслужбы Петра Цигикала.

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