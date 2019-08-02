Пограничники увольняются из-за задолженности по зарплате, - глава Госпогранслужбы

Председатель Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко оценивает недофинансирование службы в 938 млн гривен.\r\nОб этом он сказал в интервью BBC News Украина, передают Українськi Новини.\r\n"Если откровенно говорить, она катастрофическая", - сказал Дейнеко, комментируя ситуацию с финансированием погранслужбы.\r\nПо его словам, задолженность в выплате подчиненным денежной помощи на оздоровление с марта составили 291,4 млн гривен.\r\nТакже он отметил, что вознаграждения пограничникам за участие в зоне операции Объединенных сил (ООС) значительно ниже, чем у военнослужащих Вооруженных сил: военнослужащий ВСУ получает ежемесячную доплату в 17 тыс. гривен, пограничник - 10 тыс. гривен.\r\nЗадолженность по этому вознаграждению перед личным составом, который несет службу в зоне ООС, составила с марта 159 млн гривен.\r\nПроблемным он также назвал обеспечение службы горюче-смазочными материалами.\r\nНедофинансируется также строительство жилья для сотрудников службы.\r\nТакая ситуация приводит к повышению социальной напряженности и оттоку кадров.\r\nДейнеко считает необходимым увеличить финансирование службы из госбюджета.\r\nКак сообщали Українськi Новини, в конце мая Зеленский уволил председателя Госпогранслужбы Петра Цигикала.