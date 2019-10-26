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26 октября 2019, суббота, 20:14 1280
Силовые структуры 2019-10-26T20:22:05+03:00
Українські Новини
Зеленский утвердил положение о военном резерве Госпогранслужбы: кто подходит для службы

Зеленский утвердил положение о военном резерве Госпогранслужбы: кто подходит для службы

Госпогранслужба, Резерв, резервисты, Владимир Зеленский

Президент Владимир Зеленский утвердил положение о прохождении службы в военном резерве Государственной пограничной службы.

Об этом говорится в указе №775 от 25 октября, обнародованном в субботу, передают Українськi Новини.

Согласно ему, службу смогут проходить граждане, которые пригодны к военной службе по состоянию здоровья и не достигли предельного возраста пребывания в военном резерве.

Лица, проходящие службу в Госпогранслужбе, являются резервистами.

Количество резервистов определяется администрацией Госпогранслужбы, которая ежегодно до 1 ноября должна подавать в Генеральный штаб Вооруженных Сил информацию о численности резервистов, запланированную для комплектования органов службы.

Граждане проходят службу в военном резерве в добровольном порядке, а в особый период военнослужащие, уволенные с военной службы в органы Госпогранслужбы, и соответствующие требованиям, - в обязательном порядке.

Гражданин может быть отобран для прохождения службы в военном резерве при условии соответствия требованиям положения и если до достижения предельного возраста пребывания в военном резерве ему осталось не менее 5 лет.

Не может быть отобран для прохождения службы в военном резерве гражданин, который в установленных законом случаях не подлежит призыву на военную службу по мобилизации.

С гражданином, в отношении которого принято решение о принятии на службу в военном резерве, заключается контракт о прохождении службы в военном резерве Госпогранслужбы.

Размеры денежного обеспечения и поощрения резервистов и порядок их выплаты устанавливаются Кабинетом Министров.

Как сообщали Українськi Новини, в ВСУ объяснили, сколько будут платить военнообязанным и резервистам за время сборов.

В декабре 2018 года ВСУ провели сборы оперативного резерва военнообязанных из-за военного положения.

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