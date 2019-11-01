Саакашвили в ответ на обвинения о ввозе "грузинских снайперов" во время Евромайдана назвал их происками российских спецслужб

Саакашвили в ответ на обвинения о ввозе "грузинских снайперов" во время Евромайдана назвал их происками россий

Бывший Президент Грузии и экс-председатель Одесской обласной государственной администрации (ОГА) Михаил Саакашвили назвал правоохранительные органы Беларуси филиалом Кремля, а заявления группы грузинских граждан, которые недавно в Минске официально согласились дать показания в суде Украины по делу Евромайдана в ответ на поручение Генеральной прокуратуры Украины – чушью и происками российских спецслужб.

Об этом он заявил в ходе своего интервью в программе "Пятый угол" на телевизионном канале NewsOne.

В ходе интервью журналисты продемонстрировали видео-комментарий адвоката бывших сотрудников подразделения милиции специального назначения "Беркут" Александра Горошинского, который рассказал, что по поручению Генпрокуратуры Украин в рамках международной правовой помощи недавно состоялся допрос в Генпрокуратуре Беларуси 3 граждан, которые утверждают, что являются свидетелями трагических событий на Евромайдане в феврале 2014 года.

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В интервью журналистам данные граждане Грузии заявили, что были очевидцами расстрелов митингующих и сотрудников Министерства внутренних дел Украины, и что стали прямыми свидетелями того, что эти расстрелы были якобы спровоцированы и организованы несколькими лидерами тогдашней оппозиции.

"Данное поручение о допросе свидетелей было направлено Генпрокуратурой Украины. И под видеозапись, официально, свидетели сообщили, что организацией, а также исполнением убийств как сотрудников милиции, так и гражданских лиц в феврале 2014 года занимались так называемые лидеры Майдана – Парубий, Пашинский, Саакашвили, а непосредственно в расстрелах принимали в том числе участие отец и сын Парасюки, - заявил Горошинский. – Данные свидетели официально, под протокол и видеозапись сообщают, что те ужасные события, которые произошли в феврале 2014 года, были спланированы конкретными людьми и с конкретной целью".

Саакашвили в момент выступления Горошинского опустил глаза. На просьбу прокомментировать эти обвинения, Саакашвили сказал: "Обычная российская история! Точно так же я не только снайперов привозил, я инопланетян привозил в большом количестве, хинкали поставлял отравленные в буфет прокуратуры Республики Беларусь, которая галлюциногенами отравлена – у них галлюцинации начинаются, потому что они филиал российских спецслужб".

По словам Саакашвили, ранее точно так же "российская пропаганда обвиняла" его супругу в том, что та якобы занималась торговлей органами заключенных грузинских тюрем, а после начала конфликта на Донбассе была якобы причастна к торговле органами украинских военнослужащих.

Однако журналисты уточнили у Саакашвили, почему за день до его допроса в Святошинском суде в 2018 году в деле экс-"беркутовцев" о его роли в организации групп "грузинских снайперов" он был экстрадирован из Украины. Саакашвили коротко ответил, что ранее дал показания руководителю Департамента спецрасследований Генпрокуратуры Украины Сергею Горбатюку. Об этих показаниях до сих пор ничего не было известно, а ГПУ ранее сообщала, что допрос Саакашвили начался, но процедура не завершилась в связи с его отбытием из страны.

"Сейчас вся эта свистопляска продолжается, чтобы просто Украина топталась на месте, чтобы все время была одной ногой в прошлом и не было движения вперед", - подытожил причину всех этих нападок в свой адрес Саакашвили. И, не закончив ответ на вопрос, политик сменил тему и заявил о необходимости борьбы с коррупцией, продолжения реформ в экономике и социальной сфере.

В то же время, немногим ранее в этом же интервью Саакашвили заявил, что он лично "привез в Украину сотни грузинских бойцов, которые сражались на фронте".

Напомним, ранее адвокат Горошинский, представляющий интересы экс-сотрудников "Беркута" в Святошинском районном суде г. Киева, где слушается дело об их причастности к массовым расстрелам на Евромайдане в феврале 2014 года, предоставил для СМИ копию нотариально заверенного заявления одного из т.н. "грузинских снайперов" Александра Ревазишвили.

Горошинский сообщил в интервью Українським Новинам, что на данном этапе планируется допрос этой группы грузинских граждан в рамках процесса по делу "Беркута" Святошинским райсудом Киева.

По словам адвоката, у него сложилось устойчивое мнение, что в Украине немало влиятельных лиц, которые крайне не заинтересованы в том, чтобы показания этих и многих подобных им очевидцев преступлений на Майдане были зафиксированы под присягой и стали основанием для их пристального рассмотрения. "Если бы "грузинские снайперы" были фейком, суд уже давно их допросил бы и развенчал этот якобы миф. Ярким показателем в этом вопросе являлось поведение представителей ГПУ в Святошинском суде, которые делали все возможное, чтобы допрос не состоялся", - сказал он.

Ранее сообщалось, что "грузинские снайперы" Майдана дали показания в Генеральной прокуратуре Беларуси.