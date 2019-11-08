Зеленский уволил замглавы СБУ Пояркова и Дублика и назначил Горбенко

Президент Владимир Зеленский уволил с должности заместителя председателя Службы безопасности Украины Вадима Пояркова и Анатолия Дублика и назначил замглавы СБУ Владимира Горбенко.

Об этом говорится в указах №824, 825 и 828 от 8 ноября, передают Українськi Новини.

Поярков занимал эту должность с апреля 2016 года, а Дублик - с июля 2019.

Горбенко в 2012 году был награжден бывшим Президентом Виктором Януковичем орденом Данила Галицкого за образцовое исполнение служебных обязанностей в СБУ.

По информации СМИ, он работал в управлении "К" (по борьбе с коррупцией и организованной преступностью).

Как сообщали Українськi Новини, в пятницу Зеленский уволил Владислава Бухарева с должности первого заместителя главы СБУ - начальника главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью и назначил вместо него Дмитрия Нескоромного.

Ранее Зеленский уволил главного следователя СБУ, из-за которого якобы "дрались" Богдан и Баканов.

Также Зеленский уволил Григория Остафийчука с должности начальника Главного следственного управления Службы безопасности Украины.