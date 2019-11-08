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08 ноября 2019, пятница, 12:32 1818
СМИ 2019-11-08T12:33:32+02:00
Українські Новини
Телеканал "Прямой" извинился за "захват" студии неизвестными в масках в прямом эфире

Телеканал "Прямой" извинился за "захват" студии неизвестными в масках в прямом эфире

Захват, Извинения, Телеканал

Телеканал "Прямой" извинился за шутку с захватом студии неизвестными в масках во время трансляции 7 ноября вечернего ток-шоу.

Об этом говорится в сообщении на сайте телеканала, передают Українські Новини.

"Телеканал "Прямой" искренне извиняется, прежде всего, перед своими зрителями, за неудачную шутку, когда во время телетрансляции в студию ворвались люди в масках", - говорится в нем.

Журналисты и ведущие называют данный эпизод аллегорией, которая заключалась в желании показать всю абсурдность ситуации в стране, где "сюрпризы" происходят почти каждый день.

"Мы хотели сказать, что такое может произойти с каждым, в любое время и в любом месте. Но мы информационный канал и шутки - это не наше", - отметили представители телеканала.

Согласно сообщению, обыски у владельца телеканала "Прямой", бывшего депутата Верховной Рады Владимира Макеенко канал воспринимает как давление и наступление на свободу слова.

7 ноября во время вечернего эфира в студию одного из транслируемых телеканалом ток-шоу, где находились также зрители, ворвалась группа людей в камуфляжной форме, масках и с оружием под звуки выстрелов, имитируя захват телеканала.

Как сообщали Українські Новини, 7 ноября Государственное бюро расследований проводило обыски у владельца телеканала "Прямой" Макеенко. Ранее Портнов выяснил, через какие офшоры Макеенко с сыном финансируют телеканал "Прямой". Также Владимир Макеенко и 5-й Президент Украины Петр Порошенко открыли счета в Люксембурге, которые были связаны с телеканалом "Прямой". 

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