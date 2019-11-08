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08 ноября 2019, пятница, 11:10 64
Общество 2019-11-08T11:17:11+02:00
Українські Новини
Демонтированный барельеф Жукову перевезли на хранение в музей в Одессе

Демонтированный барельеф Жукову перевезли на хранение в музей в Одессе

Демонтаж, декоммунизация, Снос памятника, Жуков, Памятник Жукову

Демонтированный барельеф советскому маршалу Георгию Жукову перевезли на хранение в музей военно-оперативного командования "Юг" в Одессе.

Об этом Українським Новинам сообщил представитель Одесского городского совета.

Барельеф Жукову ранее находился на стене здания областного военкомата по улице Канатная, 87.

Одесский квартирно-эксплуатационный отдел Министерства обороны Украины согласился с требованием общественной организации "Национальное сопротивление" о сносе барельефа проукраинскими активистами.

На месте барельефа планируют установить памятную доску героям, погибшим в зоне АТО.

Как сообщали Українські Ноивни, в 2018 году в Одесской области нашли одного "забытого" последнего Ленина и сразу же снесли его.

В июле этого года Конституционный Суд признал конституционным закон "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики".

Тем временем, по факту возвращения проспекту Григоренко в Харькове имя маршала Жукова полиция открыла дело. 

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