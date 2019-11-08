Демонтований барельєф Жукову перевезли на зберігання в музей в Одесі

Демонтований барельєф радянському маршалу Георгію Жукову перевезли на зберігання в музей військово-оперативного командування "Південь" в Одесі.

Про це Українським Новинам повідомив представник Одеської міської ради.

Барельєф Жукову раніше перебував на стіні будівлі обласного військкомату по вулиці Канатна, 87.

Одеський квартирно-експлуатаційний відділ Міністерства оборони України погодився з вимогою громадської організації "Національний опір" про знесення барельєфа проукраїнськими активістами.

На місці барельєфа планують встановити пам'ятну дошку героям, загиблим у зоні АТО.

Як повідомляли Українські Ноивни, в 2018 році в Одеській області знайшли одного "забутого" останнього Леніна і одразу ж знесли його.

У липні цього року Конституційний Суд визнав конституційним закон "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні і заборона пропаганди їх символіки".

Тим часом, за фактом повернення проспекту Григоренка у Харкові ім'я маршала Жукова поліція відкрила справу.