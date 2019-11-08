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08 ноября 2019, пятница, 09:37 1040
Силовые структуры 2019-11-08T09:37:06+02:00
Українські Новини
Потери на Донбассе: погиб 23-летний старший солдат 92-й ОМБр

Потери на Донбассе: погиб 23-летний старший солдат 92-й ОМБр

война на Донбассе, Ситуация в зоне ООС, смерть военного

Вчера, 7 ноября, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе ситуация обострилась и погиб один военный, им оказался старший соллдат 92-й ОмБр Герман Бродников. Об этом говорится в сообщении 92-й ОМБр в Facebook 

Так, сообщается, что противник произвел два выстрела по установке ПТУР, одна из ракет попала в машину УРАЛ, у которой работал погибший старший солдат Бродников.

"7 ноября сведенное инженерное отделение одного из механизированных батальонов бригады выполняло задачи по обеспечению лесом-булыжником своего подразделения для инженерного оборудования позиций. И в момент, когда наши собратья возле ВОПа выгружали древесину, враг среди белого дня прицельно произвел два выстрела по установке ПТУР. Одна ракета попала точно в машину УРАЛ, у которой и работали защитники. К большому сожалению, на месте погиб старший солдат Герман Бродников”,  говорится в сообщении.

Отмечается, что погибшему военному было 23 года. В ряды 92-й ОМБр он пришел в 2016 году. 

"Он был преданным и славным сыном своей родины, а еще верным другом и побратимом", - отметили в сообщении.

Кроме того, известно, что трое бойцов получили многочисленные ранения различной степени тяжести, один из бойцов - в тяжелом состоянии.

Как сообщали Українські Новини, боевики 10 раз обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил (ООС) 6 ноября, 4 украинских военнослужащих получили ранения.

А командование операции заявило, что в октябре на Донбассе убиты 33 боевика, 63 ранены.

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