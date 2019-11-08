Перший помічник Зеленського Шефір таємно їздив в офіс Коломойського, - "Схеми"

Так, повідомляється, що 28 жовтня Шефір приїжджав в офіс Коломойського пізно ввечері на службовому автомобілі Державного управління справами.

Журналісти попросили прокоментувати Шефіра дану інформацію. Він стверджував, що зустрічався з олігархом і був там у справах студії "Квартал 95", а не з питання діяльності Зеленського.

"Я не штатний працівник, я - позаштатний помічник (президента), і залишаюся працювати ще в студії "Квартал 95". Я працюю там. Рахуюся там. А як ви хотіли? Мені на щось жити треба. Треба зарплату отримувати", - заявив він.

Також він визнав, що в той вечір він зустрічався саме з Коломойським. Сам олігарх, якому журналісти подзвонили відразу ж після дзвінка Шефіру, не став визнавати, що перший помічник президента приїжджав саме до нього.

"Він до мене в офіс не приїжджав. Він приїжджав до товариша Миндича. А я його зустрів у коридорі ... Так, хвилина, "привіт-бувай". Він приїжджав з питань "квартальних". Я не веду ці питання. Ось вони там, наскільки я знаю, погоджували плани на наступний рік", - розповів олігарх.

Крім того, журналісти запитали бізнесмена, чи впливає він на діяльність президента Зеленського через його помічника Шефіра.

"Побачив, що він приїхав, запитав: "а що, якими долями? А він: до Тимуру. Ну гаразд. Успіхів ... Я дуже обережний у цьому. Тим більше, ми знаходимося з Миндичем на різних поверхах. Я заходив до Палиці, а Шефір заходив до Миндича", - сказав Коломойський.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський зібрався ставити Коломойському ультиматум.

Раніше Богдан розповів послам "Великої сімки", що Зеленський не бачить підстав для повернення Приватбанку Коломойському.