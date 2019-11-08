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  • Перший помічник Зеленського Шефір таємно їздив в офіс Коломойського, - "Схеми"
08 листопада 2019, пʼятниця, 08:45 60
Політика 2019-11-08T08:53:47+02:00
Українські Новини
Перший помічник Зеленського Шефір таємно їздив в офіс Коломойського, - "Схеми"

Перший помічник Зеленського Шефір таємно їздив в офіс Коломойського, - "Схеми"

Володимир Зеленський, Ігор Коломойський, Сергій Шефір
Сергій Шефір. Фото: Макс Требухов/
Сергій Шефір. Фото: Макс Требухов/"Лівий берег"

Співвласник "Кварталу 95", перший помічник президента Володимира Зеленського Сергій Шефір, який вважає своїм основним завданням стежити, щоб Зеленський "залишався людиною", таємно відвідував офіс бізнесмена Ігоря Коломойського. Про це йдеться в розслідуванні проекту "Схеми".

Так, повідомляється, що 28 жовтня Шефір приїжджав в офіс Коломойського пізно ввечері на службовому автомобілі Державного управління справами.

Журналісти попросили прокоментувати Шефіра дану інформацію. Він стверджував, що зустрічався з олігархом і був там у справах студії "Квартал 95", а не з питання діяльності Зеленського.

"Я не штатний працівник, я - позаштатний помічник (президента), і залишаюся працювати ще в студії "Квартал 95". Я працюю там. Рахуюся там. А як ви хотіли? Мені на щось жити треба. Треба зарплату отримувати", - заявив він.

Також він визнав, що в той вечір він зустрічався саме з Коломойським. Сам олігарх, якому журналісти подзвонили відразу ж після дзвінка Шефіру, не став визнавати, що перший помічник президента приїжджав саме до нього.

"Він до мене в офіс не приїжджав. Він приїжджав до товариша Миндича. А я його зустрів у коридорі ... Так, хвилина, "привіт-бувай". Він приїжджав з питань "квартальних". Я не веду ці питання. Ось вони там, наскільки я знаю, погоджували плани на наступний рік", - розповів олігарх.

Крім того, журналісти запитали бізнесмена, чи впливає він на діяльність президента Зеленського через його помічника Шефіра.

"Побачив, що він приїхав, запитав: "а що, якими долями? А він: до Тимуру. Ну гаразд. Успіхів ... Я дуже обережний у цьому. Тим більше, ми знаходимося з Миндичем на різних поверхах. Я заходив до Палиці, а Шефір заходив до Миндича", - сказав Коломойський.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський зібрався ставити Коломойському ультиматум.

Раніше Богдан розповів послам "Великої сімки", що Зеленський не бачить підстав для повернення Приватбанку Коломойському.

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