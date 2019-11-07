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  • Collins Dictionary назвали словом 2019 года "климатическую забастовку"
07 ноября 2019, четверг, 23:45 9
Жизнь 2019-11-07T23:45:01+02:00
Українські Новини
Collins Dictionary назвали словом 2019 года "климатическую забастовку"

Collins Dictionary назвали словом 2019 года "климатическую забастовку"

Слово года, климатическая забастовка, Грета Тунберг, Collins English Dictionary
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Словом 2019 году в английском по версии Collins English Dictionary стало выражение "climate strike" - "климатическая забастовка". Об этом сообщает "ВВС Украина".


Впервые издательство зафиксировало его в 2015, после акций протеста в Париже, где проходила конференция, посвященная изменениям климата. Однако в этом году частота, с которой употребляют это словосочетание, возросла в сто раз.

Это произошло благодаря Грете Тунберг, 16-летней шведской школьнице, которая в 2018 году начала серию еженедельных акций протеста у парламента Швеции. Она и ее сторонники требовали начать активную борьбу с изменениями климата.

В короткий список 2019 попало и еще одно слово, касающееся защиты окружающей среды: "rewilding", что означает возвращение определенной территории в первоначальное природное состояние.

В короткий список также вошли такие слова:

  • "Influencer" - человек, который влияет на мысли и взгляды общества через социальные сети,
  • "Deepfake" - основана на искусственном интеллекте методика создания поддельных изображений, которые не отличаются от настоящих,
  • "Hopepunk" - оптимистическое направление в рассказе, что можно противопоставить мрачному антиутопическому "grimdark".

Составители Collins Dictionary выбирают "экологическое" слово как слово года уже второй раз подряд. В 2018 им стало слово "single-use" - "одноразовый", который применяется к изделиям из пластика.

За последние пять лет его стали употреблять в четыре раза чаще. К прошлогоднему шорт-листу вошли также "gaslight", слово из области психологии, означает эмоциональное насилие, и "gammon", - так в Британии называют сторонников "брексита".

Collins English Dictionary - не единственная организация, которая выбирает слово года. В англоязычном мире таких учреждений около десятка. Из британских наиболее известен Oxford Dictionary, а из американских - American Dialect Society. Однако они еще не объявляли свой выбор 2019 года.

Как сообщали Українські Новини, 160 стран объединились на акциях протеста в знак защиты климата. 

Также дизайнер из Нью-Йорка создал шрифт, который имитирует почерк Греты Тунберг.

Кроме того, Тунберг получила наивысшую награду от Amnesty International

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