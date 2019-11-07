Collins Dictionary назвали словом 2019 года "климатическую забастовку"

Словом 2019 году в английском по версии Collins English Dictionary стало выражение "climate strike" - "климатическая забастовка". Об этом сообщает "ВВС Украина".



Впервые издательство зафиксировало его в 2015, после акций протеста в Париже, где проходила конференция, посвященная изменениям климата. Однако в этом году частота, с которой употребляют это словосочетание, возросла в сто раз.



Это произошло благодаря Грете Тунберг, 16-летней шведской школьнице, которая в 2018 году начала серию еженедельных акций протеста у парламента Швеции. Она и ее сторонники требовали начать активную борьбу с изменениями климата.



В короткий список 2019 попало и еще одно слово, касающееся защиты окружающей среды: "rewilding", что означает возвращение определенной территории в первоначальное природное состояние.



В короткий список также вошли такие слова:

"Influencer" - человек, который влияет на мысли и взгляды общества через социальные сети,

"Deepfake" - основана на искусственном интеллекте методика создания поддельных изображений, которые не отличаются от настоящих,

"Hopepunk" - оптимистическое направление в рассказе, что можно противопоставить мрачному антиутопическому "grimdark".

Составители Collins Dictionary выбирают "экологическое" слово как слово года уже второй раз подряд. В 2018 им стало слово "single-use" - "одноразовый", который применяется к изделиям из пластика.



За последние пять лет его стали употреблять в четыре раза чаще. К прошлогоднему шорт-листу вошли также "gaslight", слово из области психологии, означает эмоциональное насилие, и "gammon", - так в Британии называют сторонников "брексита".

Collins English Dictionary - не единственная организация, которая выбирает слово года. В англоязычном мире таких учреждений около десятка. Из британских наиболее известен Oxford Dictionary, а из американских - American Dialect Society. Однако они еще не объявляли свой выбор 2019 года.



Как сообщали Українські Новини, 160 стран объединились на акциях протеста в знак защиты климата.



Также дизайнер из Нью-Йорка создал шрифт, который имитирует почерк Греты Тунберг.



Кроме того, Тунберг получила наивысшую награду от Amnesty International.