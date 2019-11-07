Из-за обострения обстрелов на Донбассе погиб военный и 4 раненых

В течение суток сепаратисты 15 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе: один военный погиб, еще четверо ранены. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

По данным штаба, противник обстрелял позиции наших подразделений из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибров 120 и 82 мм, вооружения БМП, гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Также враг применял противотанковые управляемые ракеты.

8 обстрелов по позициям Объединенных сил зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". Дважды стреляли вблизи Крымского, в районе Луганского и у Новолуганского. По одному разу нарушали перемирие у Южного и неподалеку Майорска.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 7 обстрелов: у Авдеевки, неподалеку Водяного, в районе Песков, вблизи Гнутово и Красногоровки

Тем временем командование операции заявило, что в октябре на Донбассе убиты 33 боевика, 63 ранены.

Ранее боевики устроили мощный получасовой обстрел Крымского. Ранее двое украинских военных были ранены боевиками на Донбассе.