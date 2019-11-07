Вор попытался за одну ночь ограбить 85 домов на Киевщине

После того как в Киеве ограбили несколько квартир, в которых полиця подозревала группу из двух человек, неизвестный злоумышленник попытался вскрыть и ограбить 85 домов в селе Белогородка Киевской области. Вор ворвался в несколько десятков жилых домов, некоторые из которых удалось ограбить.

Об этом сообщается в выпуске "ТСН".

Преступника хорошо видно на многочисленных камерах наблюдения, однако правоохранительным огранам личность установить пока не удалось. Грабитель "работал" в котеджном городке около 5 часов и смог украсть 20 тысяч гривен и флешку в одном из автомобилей.

В некоторых ограбленных домах хозяева находились внутри и крепко спали, пока злоумышленник выносил добро.

Как сообщали Українські Новини, в октябре неизвестные обокрали автомобиль депутата Верховной Рады Михаила Забродского ("Европейская солидарность").

Также на известную украинскую актрису напали ромы на киевском вокзале. По словам Писанки, ромы шли за ней группой и "будто приклеились", после чего на ходу открыли ее рюкзак, что актриса почувствовала случайно.