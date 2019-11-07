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07 ноября 2019, четверг, 17:36 153
Происшествия 2019-11-07T17:43:57+02:00
Українські Новини
Вор попытался за одну ночь ограбить 85 домов на Киевщине

Вор попытался за одну ночь ограбить 85 домов на Киевщине

Преступление, Ограбление, Киевская область, Воровство, Коттедж
Вор. Скриншот: ТСН
Вор. Скриншот: ТСН

После того как в Киеве ограбили несколько квартир, в которых полиця подозревала группу из двух человек, неизвестный злоумышленник попытался вскрыть и ограбить 85 домов в селе Белогородка Киевской области. Вор ворвался в несколько десятков жилых домов, некоторые из которых удалось ограбить. 

Об этом сообщается в выпуске "ТСН".

Преступника хорошо видно на многочисленных камерах наблюдения, однако правоохранительным огранам личность установить пока не удалось. Грабитель "работал" в котеджном городке около 5 часов и смог украсть 20 тысяч гривен и флешку в одном из автомобилей.

В некоторых ограбленных домах хозяева находились внутри и крепко спали, пока злоумышленник выносил добро.

Как сообщали Українські Новини, в октябре неизвестные обокрали автомобиль депутата Верховной Рады Михаила Забродского ("Европейская солидарность"). 

Также на известную украинскую актрису напали ромы на киевском вокзале. По словам Писанки, ромы шли за ней группой и "будто приклеились", после чего на ходу открыли ее рюкзак, что актриса почувствовала случайно.

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