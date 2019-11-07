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07 листопада 2019, четвер, 17:36 13
Події 2019-11-07T19:15:02+02:00
Українські Новини
Злодій спробував за одну ніч пограбувати 85 будинків на Київщині

Злодій спробував за одну ніч пограбувати 85 будинків на Київщині

Київська область, пограбування квартир, Грабіжники, Злочин, Котедж
Злодій. Скріншот: ТСН
Злодій. Скріншот: ТСН

Після того як у Києві пограбували кілька квартир, в яких полиця підозрювала групу з двох осіб, невідомий зловмисник спробував розкрити і пограбувати 85 будинків у селі Білогородка Київської області. Злодій увірвався в кілька десятків житлових будинків, деякі з яких вдалося пограбувати.

Про це повідомляється в випуску "ТСН".

Злочинця добре видно на численних камерах спостереження, проте правоохоронні ограни особистість встановити поки не вдалося. Грабіжник "працював" в котеджному містечку близько 5 годин і зміг вкрасти 20 тисяч гривень і флешку в одному з автомобілів.

У деяких пограбованих будинках господарі перебували всередині і міцно спали, поки зловмисник виносив добро.

Як повідомляли "Українські Новини", у жовтні невідомі обікрали автомобіль депутата Верховної Ради Михайла Забродського ("Європейська солідарність").

Також на відому українську акторку напали роми на київському вокзалі. За словами Писанки, роми йшли за нею групою і "ніби приклеїлися", після чого на ходу відкрили її рюкзак, що актриса відчула випадково.

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