Злодій спробував за одну ніч пограбувати 85 будинків на Київщині

Після того як у Києві пограбували кілька квартир, в яких полиця підозрювала групу з двох осіб, невідомий зловмисник спробував розкрити і пограбувати 85 будинків у селі Білогородка Київської області. Злодій увірвався в кілька десятків житлових будинків, деякі з яких вдалося пограбувати.

Про це повідомляється в випуску "ТСН".

Злочинця добре видно на численних камерах спостереження, проте правоохоронні ограни особистість встановити поки не вдалося. Грабіжник "працював" в котеджному містечку близько 5 годин і зміг вкрасти 20 тисяч гривень і флешку в одному з автомобілів.

У деяких пограбованих будинках господарі перебували всередині і міцно спали, поки зловмисник виносив добро.

Як повідомляли "Українські Новини", у жовтні невідомі обікрали автомобіль депутата Верховної Ради Михайла Забродського ("Європейська солідарність").

Також на відому українську акторку напали роми на київському вокзалі. За словами Писанки, роми йшли за нею групою і "ніби приклеїлися", після чого на ходу відкрили її рюкзак, що актриса відчула випадково.