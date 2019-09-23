В Киеве квартирные воры обчистили чужую машину почти на миллион гривен

Полиция Киева разыскивает людей, которые в Соломенском районе украли из машины 900 тысяч гривен. Событие произошло на улице Просвещения, 3а. Злоумышленники скрылись на автомобиле Volkswagen Golf, сообщает "Информатор". \r\nПо состоянию на 14:15 в Киеве введен план "Перехват". Известно, что трое злоумышленников разбили стекло в автомобиле Volkswagen Passat и украли рюкзак, в котором было около 900 тысяч гривен.\r\nПолиция разыскивает белый Volkswagen Golf с номерными знаками "АИ9148ХХ". Водитель и пассажир указанного авто подозреваются в серии квартирных краж по Киеву.\r\nКак сообщали Українські Новини, на украинских дорогах выросло количество участков, на которых осуществляется контроль скоростного режима с помощью лазерных измерителей скорости TruCAM. Также по данным Департамента уголовного розыска Национальной полиции Украины в 2018 году на территории Украины украдено 4092 автомобиля, из них - 25% машин похищены в Киеве, 10% - в Одесской области, и около 9% - в Днепропетровской области. \r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nНапомним, в Киеве таксист отобрал у иностранца кошелек и избил его гида сопровождающего гида.