В Киеве квартирные воры обчистили чужую машину почти на миллион гривен

Полиция Киева разыскивает людей, которые в Соломенском районе украли из машины 900 тысяч гривен. Событие произошло на улице Просвещения, 3а. Злоумышленники скрылись на автомобиле Volkswagen Golf, сообщает "Информатор".

По состоянию на 14:15 в Киеве введен план "Перехват". Известно, что трое злоумышленников разбили стекло в автомобиле Volkswagen Passat и украли рюкзак, в котором было около 900 тысяч гривен.

Полиция разыскивает белый Volkswagen Golf с номерными знаками "АИ9148ХХ". Водитель и пассажир указанного авто подозреваются в серии квартирных краж по Киеву.

Как сообщали Українські Новини, на украинских дорогах выросло количество участков, на которых осуществляется контроль скоростного режима с помощью лазерных измерителей скорости TruCAM. Также по данным Департамента уголовного розыска Национальной полиции Украины в 2018 году на территории Украины украдено 4092 автомобиля, из них - 25% машин похищены в Киеве, 10% - в Одесской области, и около 9% - в Днепропетровской области.

Напомним, в Киеве таксист отобрал у иностранца кошелек и избил его гида сопровождающего гида.