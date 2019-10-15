Разбитый локоть и порванный пуховик: На известную украинскую актрису напали ромы на киевском вокзале

Украинскую актрису и телеведущую Руслану Писанку утром во вторник, 15 октября, пытались ограбить представители ромской национальности на киевском вокзале.

Об этом Писанка сообщила на своей странице в соцсети Facebook.

"Ромы, не позорьте нацию! Сегодня в 6.45 на вокзале в Киеве меня пытались ограбить. Я увернулась и упала прямо на проезжую часть. Разбитый локоть, ссадины, разорванный пуховик", - рассказала актриса.

По словам Писанки, ромы шли за ней группой и "будто приклеились", после чего на ходу открыли ее рюкзак, что актриса почувствовала случайно.

"Из-за резкого поворота всем корпусом потеряла равновесие и проехалась по асфальту. Из открытой сумки выпало все, но грабители ничего не забрали, в это время их уже воспитывал мой муж. Зализываю раны. Будьте бдительны, люди и подозрительны. На вокзале промышляют ромы, те, которые, видимо, не хотят, чтобы их уважали", - возмутилась Писанка.

Как сообщали Українські Новини, на лагерь ромов во Львове напали, есть погибший и раненые. В ЕСПЧ украинскую власть признали виновной в погроме ромского лагеря.

Ранее в Киеве ромы напали с битой на прохожего.