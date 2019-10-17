В Киеве обокрали авто депутата Забродского

Сегодня, 17 октября, неизвестные обокрали автомобиль депутата Верховной Рады Михаила Забродского ("Европейская солидарность") в Киеве.\r\nОб этом Українським Новинам сообщила пресс-служба киевский полиции.\r\nСобытие произошло утром в четверг в Дарницком районе.\r\nНеизвестные разбили окно автомобиля депутата и украли документы и личные вещи.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nПо факту случившегося полиция открыла дело по части 1 статьи 185 (кража) Уголовного кодекса.\r\nКак сообщали Українськi Новини, в Киеве квартирные воры обчистили чужую машину почти на миллион гривен. Трое злоумышленников разбили стекло в автомобиле Volkswagen Passat и украли рюкзак, в котором было около 900 тысяч гривен.\r\nТем временем по данным Департамента уголовного розыска Национальной полиции Украины в 2018 году на территории Украины украдено 4092 автомобиля, из них - 25% машин похищены в Киеве, 10% - в Одесской области, и около 9% - в Днепропетровской области. \r\nРанее в Киеве таксист отобрал у иностранца кошелек и избил его гида сопровождающего гида. \r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n