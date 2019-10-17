подписаться на рассылку
24.65 25.1
26.9 27.6
˟
17 октября 2019, четверг, 18:55 76
Происшествия 2019-10-17T19:06:08+03:00
Українські Новини
В Киеве обокрали авто депутата Забродского

В Киеве обокрали авто депутата Забродского

Сегодня, 17 октября, неизвестные обокрали автомобиль депутата Верховной Рады Михаила Забродского ("Европейская солидарность") в Киеве.

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба киевский полиции.

Событие произошло утром в четверг в Дарницком районе.

Неизвестные разбили окно автомобиля депутата и украли документы и личные вещи.

По факту случившегося полиция открыла дело по части 1 статьи 185 (кража) Уголовного кодекса.

Как сообщали Українськi Новини, в Киеве квартирные воры обчистили чужую машину почти на миллион гривен. Трое злоумышленников разбили стекло в автомобиле Volkswagen Passat и украли рюкзак, в котором было около 900 тысяч гривен.

Тем временем по данным Департамента уголовного розыска Национальной полиции Украины в 2018 году на территории Украины украдено 4092 автомобиля, из них -  25% машин похищены в Киеве, 10% - в Одесской области, и около 9% - в Днепропетровской области. 

Ранее в Киеве таксист отобрал у иностранца кошелек и избил его гида сопровождающего гида. 

Больше новостей о: Кража Ограбление Воровство Михаил Забродский

Архив
Новости
Арахамия сказал, когда Рада может вернуть ответственность за незаконное обогащение 19:35
В Польше запрет сексуального образования обернулся массовыми митингами: что происходит 19:25
Гривна на межбанке после укрепления снова обвалилась 19:22
Рада создала комиссию по расследованию законности смены собственников NewsOne, "112 Украина" и ZIK 19:16
Хоронить радиоактивные отходы будут только в четырех видах хранилищ 19:01
больше новостей
НБУ обвалил гривну: официальный курс валют в четверг 05:55
Гривна продолжает падать: официальный курс валют на 16 октября 06:05
Финансирование пенсий и субсидий: сколько Пенсионный фонд направил на выплаты 06:25 Инфографика
Пресс-служба Зеленского в очередной раз оконфузилась, перепутав Латвию с Литвой 23:51
Что нужно знать потребителям электроэнергии про монетизацию льгот 07:10
больше новостей
Харьковские предприниматели вышли на пикет против дороги через "Барабашово" 10:59 Фото
16.10.19 12:00 Брифинг: "Президент, держи слово!" 11:15
Все незаконные решения в отношении "Барабашово" будут опротестованы прокуратурой и отменены судами, – Фельдман 17:10
НАБУ открыло дело на Луценко 09:30
Украинцам ограничили право подавать жалобы в Большую палату Верховного Суда: закон подписан 20:39
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok