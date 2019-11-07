Стрелявшего по людям в Киеве неплательщика коммуналки могут отпустить на поруки по фальшивой справке

Открывший стрельбу по соседям неплательщик коммуналки в киевской многоэтажке может быть освобожден от ответственности по справке бывшего участника АТО, сделанной задним числом. За стрелка намерена поручиться Федерация тхеквондо.

Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщила проживающая в доме, где была открыта стрельба, журналистка Светлана Панюшкина.

"Люди! Берут на поруки нашего стрелка. Выступает за это федерация тхеквондо. Делают справку задним числом, что он благодеятель и был в АТО!", - сообщила Панюшкина.

Также попросила помочь тех, кто может, чтобы все было по закону.

Инцидент произошел на лестничной клетке дома по адресу улица Петра Чаадаева, 2а. Жители дома пришли к своему соседу разбираться по поводу неуплаты за услуги ЖКХ. Неплательщик зашел в свою квартиру, и вышел уже с оружием. Из квартиры были слышны призывы ребенка (скорее всего дочери стрелка) не делать этого, но мужчина вышел и начал стрелять в стоявшего на лестничной клетке мужчину: в его ногу, а затем выше.

Как сообщали Українські Новини, для раненного в стрельбе из-за коммуналки необходимо 15 доноров. Ранее в Киеве драка между пьяными посетителями ресторана закончилась стрельбой.