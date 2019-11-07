Зеленский ветировал закон о верификации и проверке пенсий, субсидий и других соцвыплат

Президент Украины Владимир Зеленский вернул с предложениями закон о верификации и мониторинге государственных выплат. Данные об этом содержатся в карточке законопроекта № 1231.

Законопроект предусматривает обязанность Минфина анализировать данные из информационных систем, реестров, баз данных о назначении таких государственных выплат, как пенсии, пособия, льготы, субсидии, социальные стипендии, другие выплаты, осуществляемые за счет средств государственного, местных бюджетов, фондов общеобязательного государственного социального и пенсионного страхования.

Верификация госвыплат должна была осуществляться в специально созданной информационно-аналитической платформе, работу которой должен был обеспечить Минфин.

Порядок верификации и мониторинга должно было установить правительство. А утвердить перечень госвыплат, которые подлежат верификации, хотели поручить Минфину.

Предполагалось, что по результатам проверки Минфин может рекомендовать провести дополнительную проверку или же устранить несоответствия в автоматизированных системах.

Согласно законопроекту орган, который осуществляет госвыплаты, может назначить госвыплату, прекратить начисление, возобновить начисление или устранить несоответствия в базе данных.

Если госвыплаты назначили на основе недостоверных данных, реципиент должен вернуть неправомерно полученные деньги (споры в таких ситуациях должны были решаться в судебном порядке).

Нормы о превентивной проверке (о выяснении информации насчет реципиента перед назначением ему госвыплаты) должны были вступить в силу с начала 2021 года.

Как сообщали Українські Новини, в Украине грядет масштабная проверка субсидиантов и пенсионеров: как будет проходить верификация.

Раньше Українські Новини писали, как переоформить субсидию не выходя из квартиры и о четырех топ-хитростях оформления субсидий среди украинцев.