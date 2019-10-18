Черновол поцарапала журналиста и отобрала телефон на суде над Пашинским

Журналист издания "Правовой контроль Украины" Дмитрий Кучер рассказал, что у него вырывали из рук телефон, толкали и царапали во время судебного заседания о содержании под стражей бывшего народного депутата Сергея Пашинского. В частности, журналист обвиняет в таком поведении бывшего депутата Татьяну Черновол. Об этом написал на своей странице в Facebook глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко.

"На суде находился по редакционному заданию, - рассказывает в комментарии НСЖУ Дмитрий Кучер. - спросил у женщины Черновол о ее отношении к решению суда, она коротко ответила - какое-то классическое высказывание. Тогда я перевел камеру на Парубия, который обнимался с Пашинский и они о чем-то говорили. А с левой стороны стояла госпожа Черновол, которая вдруг выхватила у меня телефон, чтобы я не снимал. Я решил забрать телефон обратно, ведь он достаточно дорогостоящий, и пока возвращал, госпожа Черновол меня поцарапала", - говорится в сообщении.

После этого присутствующий в зале суда мужчина, по предположению Дмитрия Кучера - товарищ Татьяны Черновол, начал выталкивать из зала суда журналиста.

"Я решил этого не терпеть, стал в стойку и оттолкнул его корпусом. После этого он меня больше не трогал, - рассказывает Дмитрий. - Есть видеозапись, на которой видно, как госпожа Черновол выхватывает у меня телефон".

Отмечается, что на место происшествия журналист вызвал полицию. А также написал заявление по статье 171 - препятствование законной профессиональной деятельности журналиста.



Как сообщали Українські Новини, Черновол устроила истерику в ГБР и прорвалась к Трубе.



Ранее Черновол принесла Трубе заявление о его же преступлении.