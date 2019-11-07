Справа на 33 зуба: Чорновол подала заяву в СБУ про держзраду Богдана

Колишній депутат Тетяна Чорновол, яка подряпала на суді над Пашинським журналіста, подала в СБУ заяву про можливе вчинення нинішнім керівником Офісу президента Андрієм Богданом злочину, що має ознаки державної зради. Про це вона повідомила в Facebook.

Чорновол зазначила, що вона віднесла голові СБУ Івану Баканову заяву про злочин Андрія Богдана, що має ознаки державної зради (ст. 111 КК України).

"Зрада України полягає в тому, що Андрій Богдан, будучи посадовою особою КМУ в період 2010-2014 років, організував розтрату коштів державного бюджету в розмірі 3 млрд грн на користь Міністерства оборони РФ. Причому наслідком злочину Богдана стало фінансування з державного бюджету України збройних сил ворога в період його підготовки до нападу на Україну, окупації та анексії Криму (адже 36 млн грн на рахунки МО РФ були перераховані в 2013 році). Це як раз підслідність СБУ ", - повідомила Чорновол і прикріпила скріни заяви на 7 сторінках.

Як повідомляли Українські Новини, 9 жовтня в ході брифінгу Чорновол передала директору ДБР Роману Трубі заяву про його злочини, яке ДБР вирішила не розслідувати.