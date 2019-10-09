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09 октября 2019, среда, 14:24 105
Силовые структуры 2019-10-09T14:36:25+03:00
Українські Новини
Экс-нардеп Чорновол принесла Трубе заявление о его же преступлении

Экс-нардеп Чорновол принесла Трубе заявление о его же преступлении

Татьяна Черновол. Скриншот видео
Татьяна Черновол. Скриншот видео

Бывший нардеп Татьяна Чорновол (Народный фронт) принесла на пресс-конференцию директора Государственного бюро расследований Романа Трубы заявление о его же преступлении.

Об этом сообщает корреспондент Українських Новин с места события.

"Господин Труба не выполняет решение суда. Перед вами стоит человек, который нарушает закон и не выполняет решение суда. Трижды суд обязал его начать расследование...он не стал. Это личная ответственность должностного лица, которому грозит 3 года тюрьмы. Я принесла сообщение о вашем преступлении, господин Труба...", - заявила она.

Чорновол передала заявление Трубе.

Труба на это ответил, что обращение получил и рассмотрит.

На вопрос Чорновол, почему ГБР не выполняет решение суда, Труба ответил, что решение бюро получило, но к нему были определенные вопросы относительно механизма его выполнения.

Поэтому ГБР обратилось в суд за разъяснениями.

И после того, как получат разъяснения, будут принимать решение об открытии производства.

Перед этим возле Чорновол, которая пришла на пресс-конференцию директора ГБР Трубы, стояли двое полицейских и просили ее уйти с места проведения мероприятия.

Как сообщали Українські Новини, Чорновол устроила истерику в ГБР и прорвалась к Трубе.

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