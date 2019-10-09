Экс-нардеп Чорновол принесла Трубе заявление о его же преступлении

Бывший нардеп Татьяна Чорновол (Народный фронт) принесла на пресс-конференцию директора Государственного бюро расследований Романа Трубы заявление о его же преступлении.\r\nОб этом сообщает корреспондент Українських Новин с места события.\r\n"Господин Труба не выполняет решение суда. Перед вами стоит человек, который нарушает закон и не выполняет решение суда. Трижды суд обязал его начать расследование...он не стал. Это личная ответственность должностного лица, которому грозит 3 года тюрьмы. Я принесла сообщение о вашем преступлении, господин Труба...", - заявила она.\r\nЧорновол передала заявление Трубе.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nТруба на это ответил, что обращение получил и рассмотрит.\r\nНа вопрос Чорновол, почему ГБР не выполняет решение суда, Труба ответил, что решение бюро получило, но к нему были определенные вопросы относительно механизма его выполнения.\r\nПоэтому ГБР обратилось в суд за разъяснениями.\r\nИ после того, как получат разъяснения, будут принимать решение об открытии производства.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nПеред этим возле Чорновол, которая пришла на пресс-конференцию директора ГБР Трубы, стояли двое полицейских и просили ее уйти с места проведения мероприятия.\r\nКак сообщали Українські Новини, Чорновол устроила истерику в ГБР и прорвалась к Трубе.