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07 ноября 2019, четверг, 13:57 105
Силовые структуры 2019-11-07T13:58:11+02:00
Українські Новини
НАБУ закрыло дело о злоупотреблениях Авакова

НАБУ закрыло дело о злоупотреблениях Авакова

Уголовное дело, Аваков, НАБУ, Злоупотребления, Сытник Артем
Арсен Аваков
Арсен Аваков

Национальное антикоррупционное бюро закрыло уголовное производство о возможных злоупотреблениях служебным положением министром внутренних дел Арсеном Аваковым.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.

Дело было закрыто постановлением детектива НАБУ от 15 мая 2019 года и обосновано тем, что в материалах досудебного расследования уголовного производства от 29 декабря 2017 года отсутствуют какие-либо данные, свидетельствующие о злоупотреблении властью или служебным положением министра внутренних дел вопреки интересам службы в интересах директора и учредителя ООО "Безопасность".

Детектив пришел к выводу, что доводы бизнесмена в части причастности к завладению его активами как физического лица-предпринимателя и активами ООО "Укртехнопроект" должностных лиц органов государственной власти и местного самоуправления, не подтвердились, а проведение проверок и других мер реагирования имеют административно-правовой характер и могут быть обжалованы в предусмотренном законом порядке.

Дело расследовалось по ч. 1 ст. 364 Уголовного кодекса.

При этом 22 октября суд принял решение отменить постановление о закрытии дела.

Как сообщали Українськi Новини, зарплата Авакова в новом правительстве значительно ниже, чем в прошлом.

Зеленский заявил, что ничего не должен Арсену Авакову и его повторное назначение на должностьминистра внутренних дел не является компромиссом.

Аваков задекларировал права на книгу и 12 млн гривен совместных доходов с женой

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