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02 ноября 2019, суббота, 06:50 551 Документ
Кабмин 2019-11-02T06:50:01+02:00
Українські Новини
Зарплата Авакова в новом правительстве значительно ниже, чем в прошлом

Зарплата Авакова в новом правительстве значительно ниже, чем в прошлом

МВД, Арсен Аваков, Министерство внутренних дел Украины, зарплата министра, зарплата чиновников
Арсен Аваков.
Арсен Аваков.

Первая зарплата находящегося на испытательном сроке министра внутренних дел Арсена Авакова в новом правительстве за сентябрь составила 34 тыс. гривен, его заместителей - от 14,7 тыс. до 89,7 тыс. гривен, государственного секретаря министерства - 68 тыс. гривен.

Об этом говорится в ответе Министерства внутренних дел на запрос Українських Новин.

Зарплата, начисленная Авакову в сентябре, составила 33 929 гривен, в том числе должностной оклад – 15 238 гривен, надбавка за выслугу лет – 5 028 гривен, надбавка за работу с документами, составляющими государственную тайну, - 3 047 гривен, надбавка за выполнение функций государственного эксперта по вопросам тайн – 3 047 гривен, командировочные – 6 876 гривен, индексация - 692 гривны.

Материальная помощь министру за сентябрь не начислялась.

Фактическая сумма, полученная Аваковым после удержания налогов, составила 27 313 гривен.

Зарплата первого заместителя министра Сергея Ярового составила 83 911 гривен, заместителей Татьяны Ковальчук – 89 655 гривен, Вадима Трояна – 14 661 гривен, Сергея Гончарова – 89 655 гривен, госсекретаря Алексея Тахтая – 68 062 гривны.

При этом зарплата Авакова за август составила 107 тыс. гривен, его заместителей - от 73,3 тыс. до 89,6 тыс. гривен, государственного секретаря министерства - 109 тыс. гривен.

Как сообщали Українськi Новини, Князев работает советником Авакова бесплатно. Тем временем Аваков задекларировал права на книгу и 12 млн гривен совместных доходов с женой.

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