Массовый мор рыбы в Херсонской области нанес ущерб в полмиллиарда гривен

Массовый мор рыбы на территории карьера Херсонского морского торгового порта в Голопристанском районе (Херсонская область) нанес ущерб в около 500 млн гривен.

Об этом Українським Новинам сообщил представитель Херсонской областной государственной администрации, ссылаясь на результаты работы экспертов-экологов.

Отмечается, что в воде превышена допустимая концентрация аммиака в 800 раз, что стало причиной массового мора рыбы.

Также превышена допустимая концентрация сероводорода и зафиксирован низкий уровень кислорода.

По данному факту следователями Голопристанского отделения полиции в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст. 242 (Нарушение правил охраны вод) Уголовного кодекса.

Как сообщали Українські Новини, аммиак стал причиной экологической катастрофы в Днепро-Бугском лимане на Херсонщине, где погибло почти два миллиона рыб.

В августе в Кривом Роге также зафиксировали массовый мор рыбы и раков. По результатам лабораторных исследований проб воды в реках Саксагань и Ингулец, проведенных в июле месяце, фиксируются превышения нормативных показателей по хлоридам, сульфатам, химическому потреблению кислорода и микробиологическим показателям.