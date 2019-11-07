Яременко еще не подал заявление о своем увольнении

Депутат Верховной Рады от фракции "Слуга народа" Богдан Яременко не подавал заявление о своем увольнении с должности председателя комитета парламента по международной политике и межпарламентскому сотрудничеству в аппарат Рады. Об этом говорится в ответе аппарата Рады на запрос Українських Новин. "По результатам рассмотрения запроса информируем, что в базе данных автоматизированной системы документооборота Верховной Рады Украины такая информация отсутствует", - написано в нем. Ранее Яременко опубликовал заявление на своей странице в социальной сети Facebook без указания даты. Депутат отмечал, что передаст его председателю Рады Дмитрию Разумкову в случае одобрения такого решения на заседании фракции. Пресс-служба "Слуги народа" уточнила агентству, что по состоянию на четверг фракция еще не собиралась. Как сообщали Українськi Новини, Яременко назвал манипуляцией публикацию своей переписки с проституткой без его спроса. Кроме того украинцы рассказали, что думают о скандале с участием парламентария.