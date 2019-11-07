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07 ноября 2019, четверг, 13:19 250
Верховная Рада и партии 2019-11-07T13:26:02+02:00
Українські Новини
Яременко еще не подал заявление о своем увольнении

Яременко еще не подал заявление о своем увольнении

Секс-скандал, Верховная Рада Украины, Партия
Фото: Facebook Яременко
Фото: Facebook Яременко

Депутат Верховной Рады от фракции "Слуга народа" Богдан Яременко не подавал заявление о своем увольнении с должности председателя комитета парламента по международной политике и межпарламентскому сотрудничеству в аппарат Рады.

Об этом говорится в ответе аппарата Рады на запрос Українських Новин.

"По результатам рассмотрения запроса информируем, что в базе данных автоматизированной системы документооборота Верховной Рады Украины такая информация отсутствует", - написано в нем.

Ранее Яременко опубликовал заявление на своей странице в социальной сети Facebook без указания даты.

Депутат отмечал, что передаст его председателю Рады Дмитрию Разумкову в случае одобрения такого решения на заседании фракции.

Пресс-служба "Слуги народа" уточнила агентству, что по состоянию на четверг фракция еще не собиралась.

Как сообщали Українськi Новини, Яременко назвал манипуляцией публикацию своей переписки с проституткой без его спроса.

Кроме того украинцы рассказали, что думают о скандале с участием парламентария.

Больше новостей о: Секс-скандал Верховная Рада Украины Партия "Слуга народа" Заявление об отставке Богдан Яременко

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