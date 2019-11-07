Очень смешно, что речь идет о моей госизмене: Кличко уверен в провале дела НАБУ

Мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации (КГГА) Виталий Кличко уверен в бесперспективности расследования Национальным антикоррупционным бюро (НАБУ) его возможной государственной измены и хищения государственных средств.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы КГГА, передают Українськi Новини.

"Неназванный жалобщик - физическое лицо - обратился в суд, чтобы тот обязал НАБУ открыть производство. Перспективы это дело не имеет, я уверен. И мне очень смешно, что там речь идет еще и о якобы госизмене. Пусть проверяют!", - сказал Кличко.

НАБУ начало расследовать возможную госизмену и хищение государственных средств Кличко и его 2 заместителями во время застройки столицы.

Дело открыто 18 октября во исполнение решения Антикоррупционного суда.

Как сообщали Українськi Новини, НАБУ обязали открыть дело против Кличко за махинации при строительстве Шулявского моста. Ранее Виталий Кличко заявил, что пешеходно-велосипедный мост нравится всем, кроме его политических оппонентов.