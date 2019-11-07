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  • Стрілянина через комуналку в Києві: для пораненого необхідно 15 донорів
07 листопада 2019, четвер, 10:06 16
Події 2019-11-07T12:45:05+02:00
Українські Новини
Стрілянина через комуналку в Києві: для пораненого необхідно 15 донорів

Стрілянина через комуналку в Києві: для пораненого необхідно 15 донорів

стрілянина, стрілянина в Києві, Бійка, комуналка

Після того, як у Києві житель Святошинського району Олексій Берестецький вистрілив у свого сусіда через конфлікт за несплату комуналки, поранений адвокат Микола Бугаєв потрапив у лікарню. Про це повідомляє "Страна".

Підстрелений сусідом-боржником адвокат живий, він перебував у реанімації, але вже переведений звідти. Він у свідомості, вночі лікарі сказали, що загрози життю немає. На даний момент для нього ведеться пошук 15 донорів крові.

6 листопада в одній з багатоповерхівок Києво-Святошинського району Києва житель розстріляв своїх сусідів, які прийшли до нього розбиратися через його незаконне підключення до загального электростояку.

Після пострілу приїхало кілька нарядів поліції: стрілець неплатник Олексій забарикадувався в квартирі і відмовлявся виходити. Будинок оточили правоохоронці прочесали будівля в пошуку зброї, яка ще могло бути у Олексія.

Як повідомляли Українські Новини, 26 жовтня в Києві ввечері біля ресторану Mister Cat на Оболонському проспекті, 26, стався масовий конфлікт з бійкою і пострілами.

Крім того, в Києві на трамвайній зупинці застрелили людину.

 

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