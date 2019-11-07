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  • У Зеленского после полутора месяцев раздумий отказались обнародовать стенограмму телефонного разговора с Трампом
07 ноября 2019, четверг, 07:05 92 Документ
Политика 2019-11-07T07:05:01+02:00
Українські Новини
У Зеленского после полутора месяцев раздумий отказались обнародовать стенограмму телефонного разговора с Трамп

У Зеленского после полутора месяцев раздумий отказались обнародовать стенограмму телефонного разговора с Трампом

Офис президента Украины не будет обнародовать на запросы СМИ имеющуюся у них в распоряжении стенограмму телефонного разговора президента Украины с президентом США Дональдом Трампом.

Об этом говорится в ответе ОПУ на информационный запрос Українських Новин, направленный еще 24 сентября 2019 года.

«Законодательством Украины не предусмотрен порядок обнародования стенограмм телефонных бесед президента Украины с иностранными лидерами, ознакомление с их содержанием лиц, которые не были участниками соответствующего мероприятия», - говорится в ответе.

При этом, в ответе ОПУ не уточняется, какие еще акты законодательства Украины кроме законов «Об информации» и «О доступе к публичной информации» регулируют вопросы доступа к задокументированной информации о деятельности органов и лиц, наделенных властными полномочиями. А два указанных закона утверждают, что вся задокументированная информация является публичной, кроме той, доступ к которой ограничен в предусмотренном Законом порядке. Также в этих законах прописан специальный механизм и процедура, лишь при соблюдении которых доступ к информации может быть ограничен.

Редакция Українських Новин 24 сентября 2019 года, после обнародования своей версии стенограммы Белым домом, обратилась в ОПУ с вопросами, стенографировалась ли телефонная беседа Зеленского с Трампом, кто присутствовал с украинской стороны при этой беседе. А также с просьбой предоставить копию стенограммы или рабочих записей беседы.

1 октября из ОПУ было получено уведомление о продлении рассмотрения этого запроса в соответствии со статьей 20 закона «О доступе…», то есть, в связи с необходимостью поиска информации в большом массиве данных или среди большого количества документов.

Срок отсрочки рассмотрения истекал 21 октября 2019 года. Однако, в установленные законом сроки информация, по всей видимости, так и не была найдена чиновниками ОПУ среди большого массива данных, и ответ так и не был получен редакцией.

Ранее после возникшего в США скандала и начатой процедуры импичмента Президента США, Белый дом якобы по согласованию с украинской стороной опубликовал "сокращенный вариант" стенограммы разговора по телефону Трампа с Зеленским.

Позднее Зеленский заявил, что не разговаривал с Трампом перед обнародованием текста их телефонного разговора и был убежден, что Белый дом опубликует только "свою часть".
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