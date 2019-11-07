У Зеленського після півтора місяця розмірковувань відмовилися оприлюднити стенограму телефонної розмови з Трампом

Офіс президента України не буде оприлюднювати на запити ЗМІ наявну у них в розпорядженні стенограму телефонної розмови президента України з президентом США Дональдом Трампом.

Про це йдеться у відповіді ОПУ на інформаційний запит Українських Новин, спрямований ще 24 вересня 2019 року.

«Законодавством України не передбачений порядок оприлюднення стенограм телефонних бесід президента України з іноземними лідерами, ознайомлення з їх змістом осіб, які не були учасниками відповідного заходу», - йдеться у відповіді.

При цьому, у відповіді ОПУ не уточнюється, які ще акти законодавства України, крім законів «Про інформацію» та «Про доступ до публічної інформації» регулюють питання доступу до задокументованої інформації про діяльність органів та осіб, наділених владними повноваженнями. А два зазначених закони стверджують, що вся задокументована інформація є публічною, крім тієї, доступ до якої обмежено в передбаченому Законом порядку. Також в цих законах прописано спеціальний механізм і процедуру, лише при дотриманні яких доступ до інформації може бути обмежений.

Редакція "Українських Новин" 24 вересня 2019 року, після оприлюднення своєї версії стенограми Білим домом, звернулася до ОПУ з питаннями, чи стенографувалася телефонна розмова Зеленського з Трампом, хто з української сторони був присутній при цій розмові? А також з проханням надати копію стенограми або робочих нотаток бесіди.

1 жовтня з ОПУ було отримано повідомлення про продовження розгляду цього запиту у відповідності зі статтею 20 закону «Про доступ...», тобто, у зв'язку з необхідністю пошуку інформації у великому масиві даних або серед великої кількості документів.

Термін відстрочки розгляду закінчувався 21 жовтня 2019 року. Однак, у встановлені законом терміни інформація, вочевидь, так і не була знайдена чиновниками ОПУ серед великого масиву даних, та відповідь так і не була отримана редакцією.

Раніше після виникнення скандалу в США та розпочатої процедури імпічменту Президента США Білий дім нібито за узгодженням з українською стороною опублікував "скорочений варіант" стенограми телефонної розмови Трампа із Зеленським.

Пізніше Зеленський заявив, що не розмовляв з Трампом перед оприлюдненням тексту їхньої телефонної розмови та був переконаний, що Білий дім опублікує лише "свою частину".