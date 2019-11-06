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06 ноября 2019, среда, 21:30 67
Внешняя политика 2019-11-06T21:30:08+02:00
Українські Новини
Помпео отменил визит в Украину, - экс-депутат Лещенко

Помпео отменил визит в Украину, - экс-депутат Лещенко

Сергей Лещенко, Майк Помпео, Дональд Трамп
Майк Помпео. Фото: zerohedge.com
Майк Помпео. Фото: zerohedge.com

Государственный секретарь США Майк Помпео отменил свой визит в Украину.

Об этом бывший депутат Верховной Рады Сергей Лещенко (фракция "Блок Петра Порошенко") сообщил в Telegram, передают Українськi Новини.

По словам экс-депутата, американский экперт Стивен Пайфер в своих записях по итогам встреч в Украине сообщил, что визит был отменен на прошлой неделе.

Пайфер также сообщил, что украинская власть выражает беспокойство по поводу отмены визита Помпео и связывает это с расследованием в рамках импичмента Президента США Дональда Трампа.

Как сообщали Українськi Новини, Помпео выступил в защиту Трампа, раскритиковав расследование его импичмента.

Ранее Помпео заявлял, что Волкер и Йованович не будут давать показания в деле об импичменте Трампа.

А в СМИ появлалась информация, что Трамп может назначить Помпео вместо Болтона.

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