Людина Обами: американські ЗМІ назвали ім'я розвідника, який подав скаргу на розмову Трампа із Зеленським

У США назвали ім'я співробітника спецслужб, який міг подати скаргу через телефонну розмову президента США Дональда Трампа з Президентом України Володимиром Зеленським. Про це повідомляє "ТһеБабель" з посиланням на Breitbart.

За даними видання, цією людиною є Ерік Чарамелла, який працює аналітиком в Центральному розвідувальному управлінні США. Breitbart стверджує, що Чарамелла був учасником розсилки електронної пошти адміністрації президента Барака Обами, зокрема, листів, які стосувалися виділення Україні кредитний гарантій з боку США на суму $1 млрд у червні 2016 року.

Крім того, ім'я Чарамелли зустрічається в шести електронних листах уряду Обами, які були опубліковані Державним департаментом згідно із законом про свободу інформації. У часи Обами Чарамелла був директором у справах Балтії та Східної Європи в Раді національної безпеки, де він займався політикою щодо України.

Видання також стверджує, що ім'я Чарамелли було розкрито в приватному порядку під час дачі свідчень у палаті представників у справі про імпічмент Трампа і принаймні на одному відкритому слуханні.

Чарамелла нібито тісно співпрацював з екс-віце-президентом США Джо Байденом і працював під керівництвом радника президента Обами з національної безпеки Сьюзен Райс. Крім того, він також працював з колишнім директором ЦРУ Джоном Бреннаном.

Трамп 3 листопада у коментарі журналістам назвав інформатора "радикалом, відомим своїми тісними зв'язками з Бреннаном і Райс".

"Були історії, написані про конкретну людину, чоловіка, і вони вказують, що він і є інформатор. Якщо він інформатор, то до нього немає довіри, тому що він людина Бреннан, він людина Сьюзен Райс, він людина Обами", — заявив Трамп.



Як повідомляли Українські Новини, США запустили процедуру імпічменту Трампа через можливий тиск на Зеленського в ході телефонної розмови з метою отримання політичної вигоди.

Раніше Білий дім оприлюднив стенограму телефонної розмови Трампа і Зеленського.



Тим часом Трамп хоче публино зачитати стенограму розмови із Зеленським.