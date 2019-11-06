Члены правительства рассказали, что происходит на закрытых заседаниях Кабмина

В сентябре новый Кабинет Министров решил проводить заседание в закрытом для СМИ режиме, что стало самым большим отличием правительства Алексея Гончарука от предыдущих.

После таких заседаний премьер-министр Алексей Гончарук проводит брифинги, на которых журналисты имеют возможность задать вопросы. Члены Кабмина рассказали журналистам "Украинской правды", как проходят закрытые заседания.

"Пойми, при журналистах не может быть откровенной дискуссии. Вот, например, у нас были споры относительно кредитования жилья для молодежи. И некоторые министры говорили, что это вопрос несвоевременный, давайте сейчас в дороги вложим и еще что-то. Или при камерах кто посмел бы сказать, что кредитование молодежи не приоритет? Да никогда в жизни! То есть на закрытых заседаниях мы можем честно общаться друг с другом", - рассказывает один из членов Кабмина.

Как отметили министры журналистам на условиях анонимности, Кабмин заседает в дружеской атмосфере.

Когда Гончарук понимает, что какое-то важное для ОПУ постановление может не пройти, он начинает убеждать своих коллег в важности такого голосования. Однако все равно оставляет выбор за каждым.

"Алексей не переламывает и не хитрит. Вот он каждому дает слово. Иногда дает валом высказываться. Вот вроде уже все понятно, мы готовы принимать какое-то решение, но все равно продолжается разговор", - говорит один из членов правительства.

На заседаниях правительства к министру внутренних дел Арсену Авакову относятся как к некоему "правительственному ветерану", у которого можно спрашивать советы.

"Аваков -"обаяшка" на заседаниях. Еще ни разу не было, чтобы он с кем-то ссорился или кого-то необоснованно критиковал. Выступает по делу. Может указывать на какие-то процессуальные ошибки, приводить примеры, типа: "друзья, если мы сейчас сделаем так, то это неправильно. Мы пять лет назад делали похожую ошибку и так ничего не решается". То есть Аваков - это некий кладязь опыта" - восторженно рассказывает УП один из новых чиновников.

Как сообщали Українські Новини, Кабмин увеличил доходы госбюджета-2020 на 14 млрд, а расходы - на 10. Кроме того, Кабмин спрогнозировал увеличение средней зарплаты украинцев до 13 тысяч в 2020 году.